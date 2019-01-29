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Сімейний затишок: Тоня Матвієнко показала кумедний танець дочки зі знаменитою бабусею

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.01.2019 - 17:12
Сімейний затишок: Тоня Матвієнко показала кумедний танець дочки зі знаменитою бабусею
Фото: Тоня Матвієнко (instagram.com/tonya_matvienko)

Зворушливе сімейне відео розчулило шанувальників співачки

Відома українська співачка Тоня Матвієнко, яка зворушливо привітала дочку з днем народження, зачарувала шанувальників забавним і теплим родинним відео.На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала ролик, в якому її трирічна донька Ніна смішно танцює разом зі своєю знаменитою бабусею, відомою співачкою Ніною Матвієнко.

При цьому чоловік Тоні Арсен Мірзоян грає на губній гармошці, а сама вона їсть салат і з посмішкою спостерігає за подіями. Знімала відео, ймовірно, старша дочка артистки Уляна.

"Вітаю всіх Нін з днем Ангела", - підписала публікацію Матвієнко.

Відео: (instagram.com/tonya_matvienko)

Шанувальники також приєдналися до привітань і зазначили, що у зірковій сім'ї явно панує будинку тепла і весела атмосфера.

"Ви найкращі!!! Зі святом!!!!";

"Клас, як у вас весело)))";

"Як це мило! І по-домашньому! Здоров'я всій вашій родині!";

"Оце справжнє свято, обожнюю домашні радощі! Щирі вітання Ніночкам";

"Так гарно дівчатка станцювали під акомпонемент тата і зятя";

"Оце класний двіж вдома. Многая літа соловейкові України";

"Маленька стрикозка! Вже так зростала. Вітання танцюристкам";

"Де дитина маленька, там бабуся молоденька";

"Поки всі танцюють, Тоня наминає. я без всякої злоби пишу, навпаки, сама мама", - пишуть підписники в коментарях.

Сімейний затишок: Тоня Матвієнко показала кумедний танець дочки зі знаменитою бабусеюСімейний затишок: Тоня Матвієнко показала кумедний танець дочки зі знаменитою бабусею

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_matvienko)

Нагадаємо,Тоня Матвієнко показала вищу молодшу дочку Ніну.

До Речі, Аніта Луценко опублікувала зворушливе фото з донькою Мією.

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