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Сімейна ідилія: Потап і Настя Каменських потішили фото з ведмедем

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.06.2019 - 22:37
Сімейна ідилія: Потап і Настя Каменських потішили фото з ведмедем
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Парочка позувала на зеленій галявині біля будинку

Потап і Настя Каменських днями повернулися після медового місяця, який провели в турецькій Анталії. На курорт і назад молодята прилетіли на приватному літаку, але насолоджувались відпочинком всього тиждень, а потім повернулися в Україну, адже щільний гастрольний графік змусив знову приступити до роботи. Хоч артисти розлетілися по різних містах, але знаходилися далеко одне від одного не довго. Втім, на свіжому знімку в Instagram пара знову возз'єдналася.

Молодята позують на задньому дворі приватного будинку прямо на галявині. Потап і Настя виглядають по-домашньому затишно – співачка одягнена в спортивні шорти і вільну білу футболку, а Потап позує з рушником на плечах і домашньому вихованцем в руках. Але увагу шанувальників привернув величезний червоний ведмідь. Настя навіть сперлася спиною об оригинальну скульптуру.

Знімок викликав бурхливе обговорення в мережі. Підписники Насті вже традиційно висловили радість від того, що пара зважилася розсекретити свої відносини і офіційно їх узаконила. Не обійшли вони увагою і ефектного ведмедя, який став родзинкою кадру.

Сімейна ідилія: Потап і Настя Каменських потішили фото з ведмедем

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Друзі, ви реально класні! Кохання вам!", "Дуже гарна пара!", "Нарешті ви разом. Гарнюні", "Класна пара", "Дуже гарна пара, кохання вам ще більшого, ніж у вас є", "Ви супер!", "Найкраща родина", "Гармонійна пара! Щастя вам", "О, ви гарна пара і собачка на додачу. Красунчики - очей не відведеш!" - писали коментатори.

До речі, романтичними фото пара радувала шанувальників і під час весільної подорожі. Молодята весь час публікували щасливі кадри, зроблені то під час морської прогулянки на яхті, то на пляжі або пірсі.

Раніше Потап показалв стильне фото в класичному костюмі і розповів про зйомки нового кліпу.

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Новини України Настя КаменськихПотап
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