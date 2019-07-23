"Селфі натур": Маша Єфросиніна без косметики розбурхала мережа скаргами

Маша Єфросиніна не тільки популярна телеведуча, але і успішний блогер, правда, останнім часом на її сторінці в Instagram нові фото і пости з'являються не так часто, як раньше. Шанувальники почали турбуватися: куди поділася зірка зі своїми рубриками порад і корисними п'ятихвилинками? Виявилося, телеведуча просто дуже зайнята, адже на неї одним махом звалилася купа невідкладних справ і обов'язків. Про це вона повідомила в Instagram.

Маша ризикнула опублікувати портретне фото без грама косметики і з рушником на голові. Вона докладно розповіла, чим була зайнята і поскаржилася на тотальну нестачу часу для соцмереж, а також новий невдалий сезон улюбленого серіалу.

"Немає свіжих фото, немає часу на пости, тому селфі натур! Зате є повернувся з моря син-ураган (Боже, бережи його бабусю!). Є зірваний у Кривому Розі голос і хворе горло! І ще нераспакованный валізу, так як завтра Одеса! До чого це все? До того, що третій сезон "Розповідь служниці" - сумне розтягнуте г..но!" - емоційно висловилася ведуча.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Багато шанувальників розділили обурення зірки відносно популярного серіалу, який також їх дуже розчарував, і почали активи ділитися своїми думками на цей рахунок. Також вони зробили чимало компліментів знаменитості. Крім того, фани всерйоз занепокоїлися станом здоров'я теледиви і побажали Маші якнайшвидшого одужання.

"Люблю її не нафарбовану", "Прекрасна Марія", "Щодо серіалу Ви дуже правильно написали, суцільне розчарування", "Маша гарна!", "Красуня", "Неймовірна", "Маша, вам якнайшвидшого відновлення, будьте здорові", "Тааак, сезон відстійний, а Ви красива", "Маша, Ви просто супер", "Дуже ніжне фото!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна засвітила стрункі нескінченні ноги на пляжі Ібіци.

Раніше Маша Єфросиніна побувала в нічному клубі на іспанкій Ібіці. Телеведуча від душі повеселилася на вечірці під відкритим небом.