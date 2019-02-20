Сексуальна чирлідерша: Дорофєєва приголомшила фанів спортивним look'ом

Співачка приміряла яскравий образ спортивної вболівальниці

Популярная певица Надя Дорофеева уже вернулась из Нью-Йорка, где вместе с друзьями и своим мужем (блогер и ведущий Владимир Дантес) посетила несколько показов на Неделе моды, и теперь радует поклонников разнообразными яркими образами. На своей странице в Instagram артистка опубликовала красочный кадр, на котором предстала в образе то ли соблазнительной спортивной болельщицы, то ли баскетболистки.

На снимке Надя сидит на стадионе на зрительских местах, а рядом с ней лежит баскетбольный мяч. Солистка группы "Время и Стекло" запечатлена в белой футболке, красных мини-шортиках и красной жилетке.

Дополняют образ кроссовки и белые гетры, а также спортивные напульсники на руках и стильные солнцезащитные очки.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой тут же оставили множество восторженных комментариев - подобный спортивный и в то же время сексуальный look исполнительницы явно пришелся им по вкусу.

"Красотка", "Классные кроссовки", "Додо на спорте", "Ты прекрасна", "Зайка ты просто нереальна", "Спортивная", "Сексуальная чирлидерша", "Как всегда великолепна)))", "Принцеса баскетбола", "Самая красивая в мире", "Просто богиня", "Красотка! Наша спортсменка", "Баскетбол юху!!!", "Слов не могу подобрать", - пишут восхищенные подписчики.

Напомним, ранее Надя Дорофеева предложила выбрать свою лучшую эмоцию. При этом певица отметила, что перед этим как раз сделала яркий макияж.

Мы также писали, что Надя Дорофеева взбудоражила сеть образом "брутальной пацанки". В сети ее даже назвали "черным лебедем".

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