Сексуальна чирлідерша: Дорофєєва приголомшила фанів спортивним look'ом

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка приміряла яскравий образ спортивної вболівальниці

Популярна співачка Надя Дорофєєва вже повернулася з Нью-Йорка, де разом з друзями і своїм чоловіком (блогер і ведучий-Володимир Дантес) відвідала кілька показів на Тижні моди, і тепер радує шанувальників різноманітними яскравими образами. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала барвистий кадр, на якому постала в образі чи то спокусливою спортивної вболівальниці, чи то баскетболістки.

На знімку Надя сидить на стадіоні на глядацьких місцях, а поруч з нею лежить баскетбольний м'яч. Солістка групи "Время и Стекло" відображена в білій футболці, червоних міні-шортиках і червоній жилетці.

Доповнюють образ кросівки і білі гетри, а також спортивні напульсники на руках і стильні сонцезахисні окуляри.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої тут же залишили безліч захоплених коментарів - подібний спортивний і в той же час сексуальний look виконавиці явно припав їм до смаку.

"Красуня", "Класні кросівки", "Додо на спорті", "Ти прекрасна", "Зайка ти просто нереальна", "Спортивна", "Сексуальна чирлидерша", "Як завжди чудова)))", "Принцеса баскетболу", "найкрасивіша в світі", "богиня", "Красуня! Наша спортсменка", "Баскетбол юху!!!", "Слів не можу підібрати", - пишуть захоплені підписники.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва запропонувала обрати свою кращу емоцію. При цьому співачка зазначила, що перед цим як раз зробила яскравий макіяж.

Ми також писали, що Надя Дорофєєва розбурхала мережу образом "брутальної пацанки". У мережі її навіть назвали "чорним лебедем".

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