Секрети шикарного відпочинку від Притули: божевільна подорож по Лісабону

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Відомий український шоумен в деталях розповів про тонкощі туризму в Португалії

Популярний український телеведучий Сергій Притула між безліччю концертів, презентацій, новорічних корпоративів та благодійними заходами вирішив влаштуувати собі та дружині міні-відпустку на чотири дні. Вони обрали квитки по лоукосту і вирушили в Лісабон. Як зізнався ведучий — "Лісабон ... це була любов з першого погляду". В подробицях про свої пригоди за кордоном Притула розповів у своєму Facebook.

Ведучий розповів, що подорож почалася з пригод — одна з двох валіз до кінцевого пункту так і не долетіла, але через три доби була доставлена прямо до готелю. Незважаючи на неприємності, які ніяк не були пов'язані безпосередньо з Лісабоном, Притула залишився в захваті.

"Ну а Лісабон ... це була любов з першого погляду! І я буду дуже рекомендувати вам вибрати цей напрямок для подорожі. По-перше, в Португалії я не відчув, що потрапив кудись, де очі вилазять з орбіт від цін. Так, живуть там, звичайно ж, багатше, ніж в Україні, але це не Швейцарія, не Франція і навіть не Іспанія. Все скромніше і дешевше", — пише знаменитість.

Серед інших переваг Притула виділив вільне володіння англійською в Португалії.

"По-друге, всі вільно володіють англійською. Я б навіть сказав, бездоганно. І не тільки в готелях, барах, ресторанах. Просто на вулиці, іноді, щось запитаєш у перехожого - жодного бар'єру. Такого я не помітив ні у Франції, ні в Німеччині, ні в Іспанії, ні в Італії", — додав він.

Найприємніша риса португальців — дружелюбність до туристів. Також Притула похвалився частуванням за рахунок закладу.

Фото: (facebook.com/serhiyprytula)

"По-третє, місцеві жителі дуже доброзичливі. Туристу ради. Задушевні розмови з барменами або офіціантами — свята справа. У ресторанах величезна кількість офіціантів чоловіків старше 50. Статні дядьки, які люблять своє місто, свою роботу і ради підтримати з вами бесіду. У закладі, яке ми "облюбували" для відвідування перед тим, як йти в готель на ніч, нам на третій візит наливали "джинджинью" за рахунок закладу", — пише провідний.

Притула порекомендував прилітаючи в Лісабон більш ніж на дві доби орендувати автомобіль, хоча вважає, що все ж таки це місто для піших прогулянок.

"Я б рекомендував летіти в будні, а не на вихідних. Ми були з вівторка по п'ятницю, з вівторка по четвер місто було дуже спокійним, по активності життя нагадувало Дублін, теж такий тихий, милий, провінційний. Вечір п'ятниці показав, що Лісабон може просто вирувати!" — згадує Притула.

Крім того, ведучий порадив місця, де можна смачно поїсти. Серед фаворитів ведучого виявився "Тайм аут маркет". Він також виділив національне блюдо, яке варто спробувати кожному — тістечка "паштейш".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/serhiyprytula

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Відео: video.rbc.ua