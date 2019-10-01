Секрети краси травесті-діва Монро показала свою колекцію перук

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Артистка також розповіла про види перук та ціни на них

Травесті-діва Монро постійно захоплює своїх шанувальників яскравими і стильними образами, а також ефектним макіяжем. Особливої родзинки своєму луку вона додає з допомогою перуки, яких у артистки ціла колекція. Найчастіше вона виходить у світ з білявими локонами, однак іноді її можна побачити також і брюнеткою або руденькою. На своїй сторінці в Instagram зірка, яка похвалилася вражаючою розтяжкою у Португалії, показала свої "багатства".

На фото стоять кілька "болванок" з надягнутими на них перуками, інші звалені в купу перед ними. Сама ж Монро позує ззаду, при цьому на ній фірмова білява чуприна.

"Тема ПЕРУКИ розкрита. І це тільки початок! У першому відео доступною мовою розповідаю і показую, які види перук існують, як вони виглядають зовні і зсередини! А також озвучую ціни. В інфо боксі під відео корисні посилання. Спочатку подивіться і їх, і тільки потім задавайте питання. Нагадую, буде друге і третє відео, в яких покажу, як доглядати, укладати, і на що звернути увагу при покупці! Користуйтеся на здоров'я", - поділилася артистка.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Вона дійсно виклала докладне і дуже інформативне відео на своєму Youtube-каналі.

Відео: youtube.com/Неугомонная Монро

Фолловери травесті-діви дякують їй за корисну інформацію і відвертість. Для деяких навіть стало сюрпризом те, що гарні світлі локони - не своє волосся артистки.

Мене завжди захоплювала Ваша відвертість і відкритість, Монро....Браво!

Чекала відео про перуках, спасибі, що розкрили тему

Ну ви красуня у будь-якому)

Дуже професійний підхід, все по поличках

Дуже цікава тема . Дякую. Актуально , коли хочеться зміниться, але не плануєш стригтися і фарбуватися

Клас!) нарешті довгоочікуване відео!) І окреме спасибі за посилання

Я думав 3 роки що у вас волосся

Ура!!! Корисна тема

Дуже круто!

Той перуку, світло-русявий, до плечей (натуральний, без чубка), що ви в руках тримали - "слов'янський" - мені на вас найбільше подобається!

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, травести-діва Монро похвалилася довгими ногами на ефектних фото. Епатажна артистка влаштувала атмосферну фотосесію в ботсаду.

Раніше травесті-діва Монро повернулася до витоків і вразила канонічним макіяжем а-ля Мерилін.