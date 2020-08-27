Секрет будь-якого образу: Кім Кардашьян чесно зізналася, без чого не виходить з дому

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка поділилася з шанувальниками лайфхаком

Кім Кардашьян обожнює змінюватися, і особливо це стосується її зачісок. Зірка була блондинкою, вогненно-рудою, шатенкою і брюнеткою. Носила довге волосся, каре, максимально пишні укладки, робила зачіски в дусі 70-х і 90-х... І, що примітно, – всі луки до лиця популярній інста-діві. Шанувальники так звикли до змін у зовнішності Кім, що вже не засипають її питаннями: невже вона підстриглася? (Всім давно відомо, що 39-річна знаменитість використовує накладні пасма і перуки). А просто відзначають, пасує їй та чи інша зачіска.

Кім з новою зачіскою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Цього разу Кім показала новий образ, акцент у якому – знову на стильну укладку. Гладко зачесане у високий хвіст і підкручене на кінцях волосся доповнив милий чубчик на одну сторону. З одягу зірка вибрала яскраво-оранжевий топ, який вже демонструвала в своєму блозі. А на додаток до нього одягла коричневого відтінку брюки з високою посадкою. Завершив аутфіт макіяж з пишними накладними віями, ретельно промальовували бровами і блідо-рожевими губами. Останній крок, як визначила сама Кім, – крапля улюбленого парфуму. «Незалежно від того, який лук я роблю, в кінці я розпилюю свої улюблені парфуми @kkwfragrance crystal gardenia», – написала вона.

Кім обожнює яскраві образи (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Завжди прекрасна», «Вау, тобі пасує», «Королева», «Найкрасивіше фото, яке я бачила», «Так чудова», «Ти близнючка Чикаго», «Так красива», «Гарненька», – посипалися на Кім компліменти. Багато хто з фанатів також зазначив, що просто обожнюють ці парфуми. Що ж, Кім вміє продавати!