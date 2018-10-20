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"Сьогодні погасив останній платіж": Олександр Педан зізнався, що оформив кредит (фото)

Lite » Зірки 20.10.2018 - 13:57
Фото: Олександр Педан (instagram.com/pedanos)
Фото: Олександр Педан (instagram.com/pedanos)

Телеведучий зізнався, що взяв кредит

Популярний український телеведучий Олександр Педан зізнався, що взяв кредит на своє перше авто. Відповідний пост він зробив на своїй сторінці в Instagram.

"Ви часто запитуєте мене, яка в мене машина. Зараз це авто марки Volvo. А ось першу машину я купив як тільки переїхав до Києва, не маючи фінансової стабільності та достатку. Я зайшов в салон в центрі Києва і взяв в кредит авто, тому що був на 100% впевнений, що зможу його виплатити", - сказав він.

&quot;Сьогодні погасив останній платіж&quot;: Олександр Педан зізнався, що оформив кредит (фото)

Скріншот поста (instagram.com/pedanos)

Більш того, Педан також не втримався від жарту з цього приводу.

"Так і сталося, що сьогодні погасив останній платіж. Жартую, я розрахувався за неї вже дуже давно. Але як же треба було бути дурним, щоб не маючи нічого, взяти машину в кредит", - підкреслив він.

До речі, у відомого українського телеведучого, шоумена і блогера Олександра Педана особисте свято - селебріті відзначає 15-ту річницю свого весілля. В честь цього артист опублікував у своєму Instagram сімейну фотографію і зазначив, що час разом з коханою дружиною промчало, як одна мить.

Раніше Олександр Педан підкорив фанатів новим відеороликом, в якому він спародіював популярного російського видеоблогера Івана Рудского, більш відомого як Ивангай.

Відео: РБК-Україна

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