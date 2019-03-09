"Сєдокова, пробач": Нікітюк похвалилася перемогою в "зірковому" конкурсі краси

Телеведуча розповіла, де прокинулася вранці після 8 березня

Известная шоувумен и телеведущая Леся Никитюк, которая запустила однодневный конкурс красоты среди знаменитостей "Мисс весна", назвала имя победительницы. Нею оказалась она сама. Об этом экс-ведущая "Орла и решки" объявила в InstaStories.

Лесе удалось обойти по количеству "лайков" певиц Джамалу, Дашу Астафьеву, Надю Дорофееву, TAYANNу, фитнес-тренера Аниту Луценко, телеведущих Машу Ефросинину и Валерию Крук, а также главную конкурентку, чувственную Анну Седокову. Приз для победительницы был очень заманчивым – экскурсия на "Фабрику по выращиванию мужчин".

"Девочки, девочки, девочки. Внимание, результаты конкурса "Мисс весна" по версии Instagram Леси Ивановны Никитюк. Конечно же, по количеству лайков выигрывает Анна Седокова, но в своей фотографии она использовала запрещенный прием, который запретила Женевская конвенция, поэтому победу получает тот, кто занимает второе место. А второе место занимает кто? Леся Ивановна Никитюк! Спасибо всем, кто ставил "лайки"! Анечка, может быть в следующем году у тебя все получиться. Может быть, ты будешь "Мисс лето". Целую!" - обратилась ведущая на камеру к зрителям и проигравшей подруге-знаменитости.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кроме того, Леди Ле с присущим ей юмором рассказала, что находится в Египте. Звезда утверждает, "что задремала в маршрутке", а проснулась в теплых краях.

"После праздника проснулась в Египте. Вот это задремала в маршрутке", - подписала она фото, на которых позирует в гостиничном номере.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк показала бесконечные ноги в дерзком платье-мини и поздравила украинских женщин с 8 марта.

Ранее Леся Никитюк устроила зажигательные танцы в полотенце вместе с певицей MARUV под ее хит.