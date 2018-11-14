"Сивина в бороду": Галкін прокоментував чутки про розлучення з Пугачовою

Фото: Максим Галкін і Алла Пугачова (колаж РБК-Україна)

Шоумену приписують роман з російською ведучою Юлією Барановською

Російський шоумен і пародист Максим Галкін своєрідно відреагував на чутки, що з'явилися в мережі і пресі про його розлучення з дружиною, відомою співачкою Аллою Пугачовою. Відповідний запис він зробив на своїй странце в Instаgram.

Галкін не став детально коментувати домисли журналістів і лише тонко натякнув на те, що ця інформація надумана і недостовірна.

"Сивина вже пішла в бороду, а якщо судити по жовтопресним сайтам, то й біс - у ребро. Подивіться мені в очі і скажіть, наскільки ви вірите тому, що пишуть про відомих людей на бульварних порталах?" - звернувся Галкін до підписників, приклавши до посту одну зі своїх фотографій.

Скріншот поста (instagram.com/maxgalkinru)

На знімку крупним планом відображене його обличчя і дійсно видно вже посивілу бороду.

Фото: Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)

За дві години пост гумориста зібрав понад 63 тис. лайків, а в коментарях підписники почали активну дискусію. Багато фоловерів Галкіна відзначили, що вірять лише тієї інформації, яка з'являється на офіційних сторінках зіркової пари в соцмережах, і порадили йому не звертати уваги на злі язики і безглузді домисли.

Скріншот коментарів (instagram.com/maxgalkinru)

Нагадаємо, що раніше росЗМІ приписали Максиму Галкіну роман з російською ведучою Юлією Барановською, в мережі сплив провокаційний ролик, на якому гуморист відображений в компанії телезірки. На відео комік тримає її на руках.

Раніше Алла Пугачова налякала шанувальників раптовою відміною виступу. Примадонна повідомила, що не зможе виступити на концерті, який присвячений 50-річчю співака Леоніда Агутіна, з причини хвороби.

Ми також писали про те, що Галкін опублікував фото з нестаріючої Пугачової.

До речі, 18 вересня діти Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза і Гаррі відзначили своє п'ятиріччя, а Галкін опублікував відеоролик, де показав, які подарунки він підніс з Аллою малюкам.

Відео: РБК-Україна