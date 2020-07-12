Як зробити губи пухкими без уколів: б'юті-лайфхак від Лесі Нікітюк (відео)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча відреагувала на звинувачення, що вона "наколола" губи

Леся Нікітюк повернулася до роботи і активно знімається в популярному шоу “Хто зверху?" разом із Сергієм Притулою. При цьому ведуча приміряє яскраві та ефектні, а часом і кумедні образи. Під знімками одного з них Леді Ле отримала звинувачення від підписників, що вона нібито робила пластику губ - надто вже вони виглядали об'ємними і пухкими.

Леся не залишилася в боргу і наочно показала, як саме вона досягла такого ефекту - і без будь-яких уколів! Нікітюк поділилася корисним мейкап-лайфхаком у короткому відеоролику.

У відео зірка показала, як за допомогою всього лише двох косметичних засобів зробити губи візуально більш об'ємними. Ролик був опублікований на Youtube-каналі Glam Wish.

Перед початком запису ролика Леся звернулася до недоброзичливців і попросила їх більше не писати дурниці в коментарях.

“Шановні підписники, хочеться показати, як я фарбую губи. Щоб більше не бачити у своїх коментарях під фото, що нібито я їх "зробила", "наколола" або" пересадила"... Беремо олівець — фарбуємо", — коментує Нікітюк.

Як пояснила і продемонструвала теледіва, хитрість в тому, щоб взяти олівець більш темного відтінку, ніж ваша шкіра і губи. А навести його слід вище природного контура, зверху нанести жирним шаром блиск для губ.

Леся Нікітюк поділилася корисним б'юті-лайфхаком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк розсмішила до сліз несподіваними перевтіленнями - телезірка приміряла образи мочалки і королеви бджіл.