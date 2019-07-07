"Зробив сюрприз": переможниця Холостяк 9 похвалилася розкішним подарунком від коханого

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця, 21-річна Дарина Квіткова живуть разом і з задоволенням проводять дозвілля, пара буквально не розлучається і регулярно радує шанувальників фото та новинами. Вони облаштовують свою квартиру, наводять в будинку затишок, а вільний час проводять в компанії спільних друзів, адже тепер Микиті і Даші не потрібно ховатися від сторонніх очей. Екс-холостяк і його кохана неї перестають тішити і дивувати один одного подарунками. Так, Микита приготував для Даші приголомшливий сюрприз, про що дівчина розповіла в Instagram.

Обраниця Микити зазначила, що до офіційного фіналу шоу змушена була подорожувати з коханим в режимі повної конспірації, але зараз все змінилося. Пару чекає поїздка в Париж, і на цей раз вони можуть відкрито демонструвати свої почуття і з'явитися разом на людях.

Також Даша опублікувала кілька ексклюзивних фото з Греції, на яких позує в обіймах Микити.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Це фото було зроблено в Греції, коли ми з друзями відлетіли на вихідні. А завтра буде наша перша подорож, коли нам не потрібно буде заходити в аеропорт з різницею в 20 хвилин, коли не потрібні будуть кепки і окуляри, коли ми перестанемо сидіти в різних кутах аеропорту і на різних кінцях літака. Микита зробив сюрприз, і ми відлітаємо в Париж!" - похвалилася щаслива дівчина напередодні.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Шанувальники побажали їм чудового романтичного відпочинку в столиці Франції і в черговий раз захоплювалися парою Даші і Микити.

"Найнеймовірніші і наповнені романтикою. Відкривайте Париж з нових сторін. Прекрасного відпочинку в місті всіх закоханих!", "Ви гарна пара", "Щастя вам! Ви прекрасна пара і хороших і незабутніх вражень, емоцій від подорожі", "Клас! Ви просто ідеальні", "Гарного відпочинку! Ві бомбезні", - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін показав постільне фото з коханою і розповів про їх проведення часу.

До речі, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розповіла, як наводить затишок в домі.