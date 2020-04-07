Зробив би навіть зараз: Артем Пивоваров заради коханої заліз на стовп

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Співак розповів про божевільні вчинки в ім'я любові

Сучасні жінки скаржаться, мовляв, чоловіки вже не ті: ні тобі серенад під вікнами, ні мільйона червоних троянд біля порога. Так ось, дівчата, знайомтеся: останній романтик Артем Пивоваров.

Історією свого найромантичнішого вчинку артист поділився за лаштунками шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі. Якось співак був так закоханий, що нестандартним способом намагався підкорити серце обраниці.

– Мені було років 10 чи 11, точно не пам'ятаю. І в компанії наших дворових друзів була дівчинка, яка мені дуже подобалася. Вона чомусь не вірила в серйозність моїх намірів, у десять-то років, – сміється співак. – Я їй сказав: «Загадай мені, що завгодно, я доведу тобі свою симпатію». Вона попросила мене залізти на стовп. Що мені лишалося робити? Тільки «підкорювати» його! До речі, навіть якби мене попросили це зробити зараз, я б зробив.

Але Артем готовий на такі жертви не заради всіх дівчат. Обраниця має зачепити співака.

– Я ціную в дівчатах енергетику. Завжди видно, з яким настроєм прийшла до тебе людина, – каже виконавець. – Усмішка і палаючі очі можуть зачепити. А от на зовнішність я дивлюся в останню чергу.

Чи зможуть блондинки підкорити серце Артема Пивоварова, і на які жертви йому доведеться піти, щоб обіграти світловолосих красунь, – дізнаєтеся 7 квітня о 19:00 у шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі.