Вважаю, що це благородно: Володимир Остапчук розповів, що залишив екс-дружині після розлучення

Фото: Володимир Остапчук з колишньою дружиною Оленою (instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий вважає, що вчинив як справжній чоловік

Телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко ще в березні цього року, а розійшлися вони і того раніше. Однак їх історія все ще на слуху - постійно виникають якісь скандали. Так, колишня дружина звинуватила шоумена, що він розповідає дочці про "нову кращу маму", маючи на увазі свою нинішню кохану Христину Горняк. На що той обурився і заявив, що такого не було, а мама у дітей може бути лише одна. А в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Остапчук зізнався, як вони з екс-дружиною розділили майно і гроші.

За словами артиста, все, що вони з Оленою нажили за 12 років шлюбу – дві квартири та автомобіль – він залишив їй. А гроші поділили навпіл.

"Загалом у нас було близько 60 тисяч. Ми їх розділили порівну. Я забрав один чемодан, сів у свою машину і поїхав, а все інше залишив. Так повинен вчинити справжній чоловік. Я вважаю, що це благородно", – заявив Володимир.

Фото: Володимир Остапчук з колишньою дружиною Оленою (instagram.com/vova_ostapchuk)

Щоб швидше закінчити шлюборозлучний процес, Олена офіційно відмовилася від аліментів. Але ведучий запевняє, що не збирається відмовлятися від дочки і сина і постійно їх матеріально підтримує.

"Ми домовилися з Оленою про те, що я буду добровільно платити гроші, утримувати дітей. Як тато, повірте мені, все зроблю, щоб вони жили завжди у комфорті", – каже Остапчук.

Відзначимо, що в честь міжнародного Дня захисту дітей 1 червня шоумен опублікував у своєму Instagram зворушливий пост, присвячений спадкоємцям.

"Люблю. Цілую. Завжди буду поруч. І завжди буду оберігати. Ваш тато", - підписав Володимир спільні знімки з дочкою та сином.

Фото: Володимир Остапчук з дітьми (instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук та його нова кохана висловилися про сварки в парі.

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Автор: Lite