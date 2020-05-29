Мама у дітей тільки одна: Володимир Остапчук відреагував на звинувачення екс-дружини

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Обурений ведучий заявив, що твердження його колишньої дружини - наклеп

Володимир Остапчук відреагував на досить скандальні заяви своєї колишньої дружини Олени Войченко - нагадаємо, 28 травня вона в програмі "Ранок з Україною" розповіла, що ведучий обіцяє їх дітям, що у них буде нова найкраща мама. Під "новою мамою" він має на увазі свою нинішню дівчину Христину Горняк, з якою вони недавно почали разом жити, а зустрічаються вже більше півроку. За словами шоумена, це все неправда і наклеп і він такого ніколи дітям не говорив.

Володимир обурений до глибини душі подібними звинуваченнями.

“Це наклеп, брехня, вигадка і нечесна маніпуляція, в яку Олена вплітає наших дітей. Вважаю, що це неприпустимим! Це виходить за всякі межі! Всі чудово знають, як я ставлюся до своїх дітей. Їх здоров'я, у тому числі психічне, для мене є пріоритетом. Тому подібного роду думки мені і в голову не могли прийти, не кажучи вже про те, щоб я їх озвучував", - прокоментував Остапчук.

Ведучий підкреслив, що мама у дітей може бути тільки одна.

"Мені залишається тільки здогадуватися, навіщо Олені поширювати неправдиву інформацію про мене. Я це можу назвати одним словом — наклеп. Я вважаю, що мама у дітей тільки одна і вона для них найкраща! І крапка", - заявив Володимир.

Фото: Володимир Остапчук з дітьми (instagram.com/vova_ostapchuk)

Висловився він і щодо того, що нібито вимагає колишню дружину пройти психологічну експертизу і хоче відібрати у неї сина і дочку. Ці твердження шоумен також спростував.

"Я хочу спростувати інформацію, поширювану в ЗМІ, про те, що я нібито подав заяву на проведення психологічної експертизи своєї колишньої дружини. Це фейк! Такого документа не існує і не існувало ніколи. Єдиний документ, на даний момент знаходиться в органах опіки, це моя "Заява про встановлення порядку спілкування з дітьми". На сьогоднішній день ми з Оленою ще не домовилися про це. Я дуже люблю своїх дітей і хочу продовжувати займатися їх вихованням, тому хочу мати законні підстави бачити дітей, хоча б за встановленим графіком, який я запропонував в своїй заяві. За законом при вирішенні подібних спорів судом і органами опіки приймається до уваги безліч чинників, наприклад, умови проживання дітей. Крім того, одним з таких факторів є стан психічного здоров'я обох батьків. Це всього лише частина процедури встановлення порядку спілкування з дітьми", - зазначив Остапчук.

Фото: Володимир Остапчук з сином (instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що від шлюбу з Войченко у ведучого залишилися 6-річна донька Емілія і 2-річний син Еван. При цьому свою нову кохану Христину він з ними поки що не познайомив, а от батькам вже представив.

Раніше Володимир Остапчук та його нова дівчина Христина Горняк вперше показали своє розкішне житло в Києві, в якому зробили і кімнату для дітей шоумена від попереднього шлюбу.

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Автор: Марина Настевіч