Рахую дні: вагітна Джамала в облягаючому платті зізналася, що зробить після карантину

Співачка мріє про світські виходи і прогулянки на сонечку
Джамала, яка зараз вагітна вдруге, навіть на самоізоляції не лінується і регулярно захоплює шанувальників стильними і яскравими образами. Співачка приміряє трендові і ніжні луки - то для вже традиційних вечірніх онлайн виступів, а то і для віддаленої фотосесії або просто по настрою. Зірка впевнена, що вагітні жінки теж можуть і повинні бути особливо красивими і стильними і доводить це своїми модними появами в мережі.
На свіжих кадрах в своєму Instagram Джамала приміряла елегантний і ніжний лук - артистка позувала в білосніжній сукні з вирізами і рюшами в районі плечей, яка мило підкреслила її вже чималий животик. На руки співачка одягла масивні золоті браслети, а також зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.
Під знімками виконавиця зізналася, чому вона дуже чекає закінчення карантину, а також анонсувала новий дуетний виступ.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Рахую дні до закінчення карантину, щоб можна було гарно вдягатися не тільки для з‘йомок відео. Щоб можна було вільно виходити на вулицю, посміхатися усім обличчям сонцю, взути кросівки чи підбори.
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А сьогодні на вас чекає новий музичний сюрприз! Можу тільки сказати, що ця пісня далася нам не просто. І не через те, що вона дуже складна, хоча вона і не проста зовсім. А тому, що майже два тижні ми не могли зістикувати графіки з нашим «запрошеним» музикантом, а все через різні часові пояси і різницю з американським часом! Ви вже зачекалися, сподіваюсь? Сумували за нашою «програмою вечірніх каверів»? Чекайте!" - розповіла Джамала.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Користувачі мережі не поскупилися на компліменти і теплі слова для артистки в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше Джамала показала чималенький животик в стильній сукні.