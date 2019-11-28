Від щастя до відчаю: ALYOSHA запрошує у свої думки у новому кліпі "Планети"

Співачка ALYOSHA (фото: прес-служба)

Три роки на створення треку, два тижні на візуалізацію, 17 годин знімального процесу та п’ять образів співачки

Надихнувшись зворушливою історією кохання приятельки, ALYOSHA створила трек “Планети”. За словами співачки, та розповідь породила у її душі дуже різні емоції: від натхнення, щастя і радості до розпачу, розчарування і болю. Глибоке емоційне занурення в цю історію і дало поштовх для створення треку.

"Назва пісні — метафоричний образ двох несхожих світів, чоловічого і жіночого. Я порівняла ці дві протилежності з планетами, які обертаються на різних орбітах, їх тягне один до одного, але орбіти ніде не перетинаються. Це любов, якій не судилося бути такою, як ми звикли її сприймати, а любов на відстані! Ось так, все життя кохаєш людину, з якою не можеш бути разом", — прокоментувала ALYOSHA.

ALYOSHA - ПЛАНЕТИ

Над візуалізацією сингла працювала команда на чолі з режисером Інною Грабар. Аби передати ідею поринання у думки співачки, знімальна група впродовж доби будувала конструкцію з екранів, яка ставила на меті відтворити 3д простір.

Загалом знімальний процес зайняв 17 годин. За цей час артистка змінила п’ять образів, які стали алегорією думок, ідей та вражень, у які ми “вдягаємось” впродовж дня.

"Я би назвала цю роботу — “Куди приводять наші мрії”, бо саме про це ми розповідаємо в кліпі. Головний акцент — на артистці. Мені подобається розкривати багатогранність ALYOSHA та з кожною роботою бачити її все глибшою. Але, нехай глядач відчує щось своє, для нього ми залишаємо три крапки", — коментує Інна Грабар, режисер кліпу "Планети".

Фантастична ALYOSHA в кліпі "Планети"

Нагадаємо, раніше ALYOSHA і Тарас Тополя стали почесними гостями події від ЮНІСЕФ.

“Сім'я — найголовніше і найцінніше, що кожна людина повинна любити, берегти і охороняти, як тільки можливо. Бережіть один одного, і нехай ростуть щасливі дітки — маленькі козачки та козачки", — говорять артисти.