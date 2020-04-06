Такий щасливий: Регіна Тодоренко зачарувала ранковою зарядкою з синочком і чоловіком

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Топалов і Тодоренко, як можуть, розважають сина

Регіна Тодоренко продовжує показувати фоловерам, як проводить час на карантині в компанії свого чоловіка Влада Топалова і синочка Майкла. При цьому час від часу Регіна все ж відвідує знімальний майданчик нового російського проекту — шоу "Маска" на телеканалі НТВ. Звідки Тодоренко показує фото в нових образах. Наприклад, для одного з ефірів телеведуча вибрала ефектний образ в золотому топі з об'ємними плечима. Також Регіна знімає фото та відео моменти "хронік карантину".

Останнім часом телеведуча стала дуже часто публікувати милі відео з однорічним сином Майклом у головних ролях. Нещодавно Регіна показала, як Влад Топалов тренується вдома з сином!

На новому відео Топалов виконує присідання з милою "обтяжувачем" — на плечах музиканта прилаштувався Міша. При цьому хлопчикові неймовірно подобається така розвага з батьком і мамою, яка знімає відео.

"Коли батьки вдома 24/7", — пише Регіна.

“Напевно у всіх діти щасливі зараз, адже батьки вдома. У такий непростий час з'явилася можливість бути в родині. Мабуть, це єдиний плюс", — зазначає співачка.

Відео: instagram.com/reginatodorenko

Також ведуча міркує, що ще "пропонує" нам карантин.

“По всій видимості планета вирішила об'єднати нас , згуртувати, створити такі умови , щоб ми всі розібралися зі своїми сімейними завданнями. Нарешті поговорити за вечерею про важливе, принести один одному кави в ліжко, подивитися разом улюблений мультфільм, з'ясувати переваги і недоліки відносин, поскандалити , помовчати разом , поплакати в плече від безсилля, розлучитися і знову зійтися (тому що ЗАГС закритий на карантин). Завести дітей при наявності вже трьох, зважитися на переїзд в іншу країну, налагодити стосунки з батьками, посваритися в пух і прах і помиритися через 10 хвилин.

Давайте спробуємо провести цей час з розумом, розумінням і користю! Хто з вас напевно напише: «ой, легко говорити, коли є гроші на рахунку в банку». Так, друзі, можливо, мені пощастило трохи більше, я ходжу на роботу майже кожен день. Але погодьтеся, це великий ризик для моєї родини, тому що ніколи не знаєш до чого приведе тебе дотик до дверної ручки в павільйоні, де працюють 450 чоловік!

Дай нам, Боже, здоров'я!" — підсумувала Тодоренко.

А ще трохи пізніше Регіна продовжила тему тренувань. Телеведуча вже давно практикує йогу. Телеведуча мотивує шанувальників "не запливати жирком" під час карантину і тренуватися спортом. А щоб тренування були максимально різноманітними, можете скористатися улюбленими асанами Регіни.

“Хлопці, ви теж помітили, що в ці дні, коли необхідно залишатися вдома, ти постійно щось жуєш? І не тому, що голодний, а тому що холодильник забитий всілякими смаколиками. І якщо раніше мене найчастіше можна було зустріти на знімальному майданчику, то вдома моїми улюбленими локаціями стали – холодильник, плита і обідній стіл. В такий період важливо не забувати про спорт, тому підготувала для вас декілька асан, які підійдуть і для новачків. Пам'ятайте, що зараз як ніколи важливо піклуватися про своє здоров'я і імунітет!" — підкреслює ведуча.

Відео: instagram.com/reginatodorenko