Щасливий Дмитро Комаров з ніжною дружиною без макіяжу зачарували фото з купальської ночі

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/komarovmir)

Ведучий і його дружина проводять літо на дачі і не нудьгують

Дмитро Комаров і його дружина Олександра Кучеренка з задоволенням проводять час вмете, адже мандрівник поки перебувє в Україні і отримав можливість більше часу приділити спілкуванню з рідними та близькими. Хоч для Дмитра і незвично так надовго затримуватися на одному місці і він встиг засумувати за експедиціями у віддалені куточки планети, поруч з коханою дружиною йому тепло і затишно. Так, пара вирішила відзначити свято Івана Купала (в ніч з 6 на 7 червня) і поділилася ніжними спільними фото.

На сторінці в instagram ведучий опублікував декілька кадрів з купальскої ночі. На одному з них він позує в обнімку з коханою. До речі, Олександра позувала без макіяжу з віночком на голові. На другому фото зображена дружина Дмитра, яка кокетливо спустила куртку, оголивши плече і показавши шовкову маєчку на тонких бретельках. А третій знімок вийшов атмосферним і кумедним – Дмитро з вінком на голові і сокирою напереваги сміється, тримаючи в руках стос дров.

"Разом з дружиною вітаємо всіх з святом, бажаємо нескінченної любові і щастя. І нехай кожен вінок неодмінно дійде до адресата. А якщо вже доплив - приносить тільки щастя", - звернувся до підписників ведучий.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка на дачі відзначили свято Івана Купала (фото: instagram.com/komarovmir)

"Свято Івана Купала. Тепер вже не відправляю, як раніше, свій сплетень віночок з води - якось він доплив з Дніпра до Амазонки", - написала Олександра на своїй стоінці під ніжнім фото без макіяжу з вінком на голові.

Олександра Кучеренка показала ніжне фото авторства чоловіка (фото: instagram.com/komarovmir)

Раніше Дмитро опублікував дачне фото і похвалився кулінарними здібностями дружини, а також показав свій смачний обід насвжому повітрі.

"Робота на карантині. Літо. Дача. Дружина. Окрошка. Що може бути краще?" - підписав він кадр. А в сторіз опублікував фото легких літніх страв з ягодами. "Дружина постаралася", - уточнив Дмитро.

Дмитро Комаров похвасталася кулінарними здібностями дружини (фото: instagram.com/komarovmir)

Раніше Дмитро Комаров з Олександрою Кучеренко зіграли в популярну настільну гру разом з сестрою ведучого і похвалилися своїми "бізнес-амбіціями".