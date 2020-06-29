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Купив футбольний клуб: Дмитро Комаров з дружиною похвалився сімейним "бізнесом"

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.06.2020 - 15:47
Купив футбольний клуб: Дмитро Комаров з дружиною похвалився сімейним "бізнесом"
Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/komarovmir)

Ведучій весело провів час в тісному сімейному колі

Дмитро Комаров не звик сидіти вдома – його життя проходить у віддалених куточках землі, літаках і з рюкзаком на плечах. За час карантину ведучий встиг скучити по поїздками на далекі відстані і екстремальними умовами, але поки зйомки випусків "Світу навиворіт" довелося відкласти. Мандрівник проводить час з сім'єю – дружиною-красунею Олександрою Кучеренко і не забуває про рідних.

Так, Дмитро разом з коханою приїхав у гості до сестри Ангеліні, де компанія захопилася грою в "Монополію". Ведучий і його дружина як не старалася, а програли, хоч плани у пари були наполеонівські.

Олександра в легкій смугастій сорочці сидить поруч з чоловіком, допомагаючи йому здійснювати покупки гральної нерухомості. Вона кинула кубики і готова зробити свій хід.

Купив футбольний клуб: Дмитро Комаров з дружиною похвалився сімейним &quot;бізнесом&quot;

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка захопилися настільними іграми (фото: instagram.com/komarovmir)

"Прекрасний вихідний у родинному колі. Грали в "Монополію" у сестри вдома. Монополія адаптована під київську специфіку. Я купив футбольний клуб "Динамо Київ", а дружина - київський метрополітен. Але ми все одно програли", - підписав фото з дружиною мандрівник.

У сторіз Дмитро пояснив, що збирався придбати Річковий вокзал, Історичний музей та метро. "Спробуємо розбагатіти. Віджати що-небудь. Ні, це не мій метод. Буду чесно купувати", - жартома зауважив Дмитро. Протягом гри Олександра спробувала запозичити у чоловіка іграшкові гроші, але той не дуже хотів ділитися. Дійство за столом супроводжувалося сміхом і веселощами.

Шанувальників Дмитра зацікавило, чому вдома він сидить в сонячних окулярах, а також вони зробили компліменти ведусому і його дружині.

  • Діма, лови момент поки вдома
  • Ви класні
  • Милашки
  • Дружина красуня
  • Гарна пара

Скріншот коментарів

Раніше Дмитро Комаров похвалився заповітним подарунком від дружини на день народження.

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Автор: Lite

Теги Новини України Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко
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