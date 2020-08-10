Щасливий дідусь: дочка 73-річного Арнольда Шварценеггера народила первістка

Арнольд Шверценеггер з дочкою (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

У зоряній сім'ї поповнення

У родині Железнго Арні радість - 30-річна дочка актора і екс-губернатора Каліфорнії Кетрін народила первістка від свого чоловіка Кріса Пратта. Інформацію про це підтвердив молодший брат дівчини - Патрік. Журналісти «зловили» хлопця, який, до слова, пішов по стопах знаменитого батька, і привітали його з новим статусом дядька. Також вони поцікавилися, як відчуває себе молода мама Кетрін. На це Патрік відповів, що сестра в повному порядку, а він якраз їде відвідати її з подарунком. Поки що це вся інформація, стать дитини і точна дата народження не відомі. По всьому, Кріс і Кетрін хочуть убезпечити себе від надмірної уваги преси.

Арнольд Шверценеггер з Кетрін (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Варто відзначити, що невелика подарункова коробка, яку віз Патрік, була перев'язана рожевою стрічкою. Таким чином, в мережі вже почали з'являтися чутки, що у Кріса Пратта і Кетрін Шварценеггер народилася дочка. Але з іншого боку, брат міг везти презент особисто сестрі. Також виданню ET Online вдалося дізнатися, що машина Кріса Прата була помічена біля лікарні Сент Джонс в Санта-Моніці в п'ятницю ввечері. Арнольд Шверценеггер і Марія Шрайвер також були помічені там в п'ятницю.

Кетрін вперше стала мамою (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Нагадаємо, новина про те, що Кетрін і Кріс чекають дитину, підтвердилася в кінці квітня. Для 30-річної Кетрін це перша дитина, а Кріс вже виховує сина від попереднього шлюбу з актрисою Ганною Феріс. Спадкоємиця знаменитого актора, письменниця Кетрін Шварценеггер і зірка «Вартових Галактики» Кріс Пратт познайомилися завдяки мамі дівчини. Марія Шрайвер порахувала, що вони будуть чудовою парою, і познайомила молодих людей. Як бачимо, так воно і вийшло. Весілля пара зіграла в червні минулого року.