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Такі щасливі: Віктор Павлік поділився фото з дня народження молодої дружини

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.06.2020 - 20:28
Такі щасливі: Віктор Павлік поділився фото з дня народження молодої дружини
Віктор Павлик із дружиною Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Український співак Віктор Павлик показав фото з дня народження Катерини Репяхової

Віктор Павлік нещодавно одружився зі своєю коханою Катериною Репяховою, з якою він був у відносинах кілька років. Молодята розписалися ще 29 травня, але вирішили приховати це від ЗМІ. Громадськості стало відомо про це лише 10 червня. При цьому на цей день щаслива пара планувала організувати пишне свято, але карантин вніс свої корективи, і весілля було перенесено на серпень.

Крім того, весілля - не єдина приємна подія в житті Павлика і Репяхової. Вчора, 13 червня у Катерини був день народження. Молодій дружині 54-річного співака виповнилося 26 років.

Такі щасливі: Віктор Павлік поділився фото з дня народження молодої дружини

Віктор Павлік з дружиною Катериною Репяховою (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Павлик у жартівливій формі привітав свою дружину з днем народження. Привітання він опублікував у сторіз Instagram.

Такі щасливі: Віктор Павлік поділився фото з дня народження молодої дружини

Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Моя старушенція розміняла другу чверть століття. Кохана, вітаю, доганяєш!" – написав артист.

Такі щасливі: Віктор Павлік поділився фото з дня народження молодої дружини

Віктор Павлік з дружиною Катериною Репяховою і її мамою (фото: instagram.com/repyahovakate)

У себе у сторіз Катерина показала, як зустріла свій день народження і що отримала в подарунок. Пара здійснила політ на вертольоті. Співак сів біля пілота, а його дружина була позаду нього. Вони літали в околиці Київської області.

Раніше дружина Віктора Павліка розкрила правду про їх фінанси і побут. Катерина зізналася, що артист не вміє грамотно поводитися з грошима, тому їй довелося взяти відповідальність за фінанси у свої руки.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України шоубизВиктор Павлик
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