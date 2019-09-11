Щасливі Сергій і Снежна Бабині хрестили синочка в знаковому місці

Музикант і його дружина хрестили малюка в особливому для них місці
Щасливі батьки Сергій та Сніжана Бабині не розлучаються з двомісячним сином Єлисеєм – вони беруть малюка на гастролі музиканта і навіть зважилися полетіти з ним до Італії. Син – перший слухач і головний шанувальник зіркового тата, якого той охоче бере на стадію, а вдома виконує йому нові хіти під гітару. Сергій та Сніжана – духовні люди, вони не тільки офіційно розписані, але й вінчалися у храмі. Тепер же у їх сім'ї сталася не менш знаменна подія - багатодітне сімейство Бабкіних у вівторок, 10 вересня, хрестили Єлисея.
Нове щасливе сімейне фото Бабкін опублікував в Instagram. Підпису артист розповів, що вирішив охрестити сина в храмі, в якому вінчався з дружиною понад 11 років тому. На знімку Сергій обіймає дружину, а поруч на спеціальному столику лежить малюк Єлисей в оточенні ікон.
"Сьогодні чарівний день. День, в який ми охрестили Єлисея Сергійовича. Дніпропетровська область, село Багате. Саме в цій церкві наш Отець Андрій вінчав нас зі Сніжаною 11,5 років тому. А сьогодні він охрестив нашого сина", – поділився радісною новину Сергій.
Фото: Сергій та Сніжана Бабині з сином Єлисеєм (instagram.com/babkin_official)
Шанувальники привітали батьків і малюка зі знаменною подією і залишили для них чимало теплих слів та побажань.
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Нагадаємо, що Сергій і Сніжана Бабині душевно привітали дочку Василину з днем народження.