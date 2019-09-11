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Щасливі Сергій і Снежна Бабині хрестили синочка в знаковому місці

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.09.2019 - 09:49
Щасливі Сергій і Снежна Бабині хрестили синочка в знаковому місці
Фото: Сергій та Сніжана Бабині з сином Єлисеєм (instagram.com/babkin_official)

Музикант і його дружина хрестили малюка в особливому для них місці

Щасливі батьки Сергій та Сніжана Бабині не розлучаються з двомісячним сином Єлисеєм – вони беруть малюка на гастролі музиканта і навіть зважилися полетіти з ним до Італії. Син – перший слухач і головний шанувальник зіркового тата, якого той охоче бере на стадію, а вдома виконує йому нові хіти під гітару. Сергій та Сніжана – духовні люди, вони не тільки офіційно розписані, але й вінчалися у храмі. Тепер же у їх сім'ї сталася не менш знаменна подія - багатодітне сімейство Бабкіних у вівторок, 10 вересня, хрестили Єлисея.

Нове щасливе сімейне фото Бабкін опублікував в Instagram. Підпису артист розповів, що вирішив охрестити сина в храмі, в якому вінчався з дружиною понад 11 років тому. На знімку Сергій обіймає дружину, а поруч на спеціальному столику лежить малюк Єлисей в оточенні ікон.

"Сьогодні чарівний день. День, в який ми охрестили Єлисея Сергійовича. Дніпропетровська область, село Багате. Саме в цій церкві наш Отець Андрій вінчав нас зі Сніжаною 11,5 років тому. А сьогодні він охрестив нашого сина", – поділився радісною новину Сергій.

Щасливі Сергій і Снежна Бабині хрестили синочка в знаковому місці

Фото: Сергій та Сніжана Бабині з сином Єлисеєм (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники привітали батьків і малюка зі знаменною подією і залишили для них чимало теплих слів та побажань.

  • Вітаємо Вас! Здоров'я ангелочку
  • З вашим світлим святом Вашу сім'ю. Дай Бог йому всіх благ світу
  • Сніжана, ви супер-жінка. Чоловіка робить жінка. Це факт
  • Вітаю з найпотаємнішим вдень у вашій родині, миру і всіх благ вашій родині. Бабкині, ви супер - сім'я
  • Святістю повен ваш день! Вітаю, ви неймовірно справжні
  • Молодці, дай Бог Вам здоров'я, щастя і благополуччя Вашій прекрасній родині!
  • Ви прекрасні! Всього вам самого доброго
  • Вітаємо. Доброго, сильного і мудрого Янгола-Охоронця Єлисею
  • Ваша родина - приклад для наслідування і велика рідкість
  • Вітання. І щастя безмірного

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Сергій і Сніжана Бабині душевно привітали дочку Василину з днем народження.

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Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
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