Такі щасливі! Хайді Клум і Том Каулітц насолоджуються спільним відпочинком

Хайді Клум і її чоловік Том Каулітц (за чутками, зірки одружилися ще в лютому, але приховали це від громадськості) поїхали у романтичну подорож. 46-річна супермодель і 29-річний музикант сповна насолоджуються літом, а головне – товариством один одного. На сторінці Хайді постійно з'являються все нові романтичні, а часом і вельми гарячі кадри.

Хайді з чоловіком і його братом (фото: instagram.com/heidiklum)

Наприклад, кілька днів тому Клум показала зухвалі фото, зроблені прямо в ліжку. Пікантності їм надають скуйовджене волосся красуні, а також купальник з принтом у вигляді червоного перцю. Свою роль зіграли і досить відверті пози знаменитості. На деяких з них видно ноги Тома, який і робив знімки коханої.

Хайді просто світиться від щастя (фото: instagram.com/heidiklum)

Інші пости на сторінці красуні теж радують. Тут є місце запальним танцям, фото на тлі мальовничих пейзажів і чудні "бумеранги". На відпочинок з ними подався і брат-близнюк Тома – Білл. Саме він, за чутками, повідав світу про одруження пари. У сторіз Клум показала масу відео з їхньої подорожі.

Гарячі кадри від Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

А кілька годин тому Клум не втрималася від милого селфі з мужем. Щаслива Хайді притулилася до чоловіка, поки Том робить фото. Образи зірок тільки надають постам романтичної безтурботної атмосфери. На Клум надітий білий купальник і широка сукня з бахромою незвичайної форми, а музикант приміряв кежуал-лук з масою аксесуарів.

Закохані і щасливі (фото: instagram.com/heidiklum)

Численні фолловери зірок залишилися в захваті, засипавши закоханих коментарями і захопленнями. Не втрималися і зірки. Приміром, Наомі Кемпбелл – давня подруга і колега Хайдли по подіуму – залишила красномовні емодзі-сердечка.

Це любов! (відео: instagram.com/heidiklum)

Треба зазначити, що виглядають Хайді і Тому, незважаючи на суттєву різницю у віці, неймовірно гармонійно. Клум не раз зізнавалася, що абсолютно не відчуває 17 років, що розділяють їх. Судячи з того, що ми бачимо, охоче віримо!