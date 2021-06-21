Такі щасливі! Вагітна Осадча в яскравому вбранні погуляла по Одесі з Горбуновим

Для літнього променаду теледіва вибрала яскравий і трендовий лук - вільний костюм, що складається з брюк і подовженої сорочки. Синій наряд в білий горошок вона доповнила білими шльопанцями і сонцезахисними окулярами. Волосся Осадча зібрала в хвіст.

Разом з коханим чоловіком вони зробили кілька фото в пам'ятних місцях Одеси, позуючи на тлі пам'яток і в обіймах один одного.

"Прекрасний одеський день! @gorbunovyuriy дякую тобі", - прокоментувала кадри Катя.

Катя Осадча і Юрій Горбунов насолодилися прогулянкою по Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов також виклав кілька знімків з прогулянки. Пара виглядає дуже щасливою і розслабленою.

"І навіщо вам все там, якщо все тут?"- колоритно підписав фото шоумен.

Юрій Горбунов поділився колоритними фото з Одеси (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники почали коментувати барвисті фото і радіти за Катю і Юру.