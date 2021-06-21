Такі щасливі! Вагітна Осадча в яскравому вбранні погуляла по Одесі з Горбуновим

Вагітна третьою дитиною Катя Осадча не сидить на місці - телеведуча продовжує активно працювати і подорожувати. Не так давно вона поєднувала роботу з відпочинком у спекотній Туреччині, а зараз разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вирушила до Одеси.
Яскравими фото з прогулянки по атмосферному місту сімейство поділилося на своїх сторінках в Instagram.
Для літнього променаду теледіва вибрала яскравий і трендовий лук - вільний костюм, що складається з брюк і подовженої сорочки. Синій наряд в білий горошок вона доповнила білими шльопанцями і сонцезахисними окулярами. Волосся Осадча зібрала в хвіст.
Разом з коханим чоловіком вони зробили кілька фото в пам'ятних місцях Одеси, позуючи на тлі пам'яток і в обіймах один одного.
"Прекрасний одеський день! @gorbunovyuriy дякую тобі", - прокоментувала кадри Катя.
Катя Осадча і Юрій Горбунов насолодилися прогулянкою по Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)
Горбунов також виклав кілька знімків з прогулянки. Пара виглядає дуже щасливою і розслабленою.
"І навіщо вам все там, якщо все тут?"- колоритно підписав фото шоумен.
Юрій Горбунов поділився колоритними фото з Одеси (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники почали коментувати барвисті фото і радіти за Катю і Юру.
Раніше ми писали, що Катя Осадча в пікантному вечірньому вбранні блиснула стрункими ніжками.