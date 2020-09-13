ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Щасливі разом: Каменських з Потапом показали, як повеселилися на дні народження Осадчої

Автор: Lite

Артисти побували насвяткуванні дня народження теледіви

На днях Катя Осадча відзначила 37-річчя. Привітати її прийшли друзі та колеги, а щаслива іменинниця буквально світилася від радості. У числі запрошених були Потап і Настя Каменських, а співачка поділилася кадрами з і святкування в Instagram.

Так, Настя опублікувала спільне фото з іменинницею і її чоловіком, а також Потапом. До речі, подружжя артистів і подружня пара ведучих дружні, про що теледіва якось розповіла про одному зі своїх ефірів в Instagram.

Настя, Катя і Юрій Горбунов вибрали total white образи, а Потап розбавив свій лук темно-синім піджаком. Настя вирішила розслаблений аутфіт – топ і штани, додавши капелюшок і шльопанці. Іменинниця з гостями позує біля входу в затишне імпровізоване кафе.

Потап і Настя повеселилися на дні народження Осадчій (фото: instagram.com/kamenskux)

Особливо уважні шанувальники зосередилися на деталях і вирішили, що іменинниця організував "білу" вечірку. До речі, гостей розважав Pianoboy.

  • Такі красиві
  • Дуже класні парі. Добра вам
  • Вечірка в білому
  • Всі в зборі
  • Настюша як завжди прикрасна
  • Які капелюшки! Як вони вам йдуть! Як вони вас прикрашають! Обожнюю капелюшки!

Скріншот коментарів

До речі, Катя Осадча похвалилася розкішним букетом від чоловіка Юрія Горбунова.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Катя ОсадчаНастя КаменськихПотап