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Щасливі разом: 52-річний Венсан Кассель вийшов у світ з молодою дружиною

Lite » Зірки 12.12.2018 - 12:08
Щасливі разом: 52-річний Венсан Кассель вийшов у світ з молодою дружиною
Фото: Венсан Кассель та Тіна Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Пара побувала на прем'єрі фільму в Парижі

Відомий 52-річний французький актор Венсан Кассель, який у серпні одружився на моделі Тіні Кунаки, на 30 років молодше його, порадував шанувальником рідкісним виходом у світ разом з дружиною. Пара відвідала прем'єру фільму "Імператор Парижа", яка відбулася в столиці Франції.

Кассель зіграв в картині головну роль, а 21-річна модель Кунаки прийшла підтримати його на презентації.

Тіна поділилася в Instagram кумедним знімком з чоловіком, на якому вони відображені перед виходом на публіку. Фотографії з заходу також з'явилися у соціальних мережах.

Щасливі разом: 52-річний Венсан Кассель вийшов у світ з молодою дружиною

Для виходу в світ Кунаки вибрала довге чорне пальто і темне плаття, доповнивши образ туфлями на підборах і сумкою від Prada за 2,8 тисячі доларів. Модель також здивувала незвичною для себе зачіскою, випрямивши свої африканські кучері.

Щасливі разом: 52-річний Венсан Кассель вийшов у світ з молодою дружиноюЩасливі разом: 52-річний Венсан Кассель вийшов у світ з молодою дружиною

Фото: Тіна Кунаки і Венсан Кассель (instagram.com/world_celebs_beauty)

Венсан також з'явився в стильному образі - актор позував у синьому костюмі Brioni, блакитному джемпері і лакових черевиках.

Щасливі разом: 52-річний Венсан Кассель вийшов у світ з молодою дружиноюЩасливі разом: 52-річний Венсан Кассель вийшов у світ з молодою дружиною

Фото: Тіна Кунаки (instagram.com/tinakgang)

Пара виглядала щасливою і закоханою, вони весь час обнімалися і ніжно дивилися один на одного.

Щасливі разом: 52-річний Венсан Кассель вийшов у світ з молодою дружиноюЩасливі разом: 52-річний Венсан Кассель вийшов у світ з молодою дружиною

Фото: Тіна Кунаки і Венсан Кассель (instagram.com/_daily_gossip_girl_)

Нагадаємо, 24 серпня Венсан і Тіна одружилися на закритій церемонії в мерії міста Бідар на південно-заході Франції. Вони досить рідко разом виходять в світ, проте іноді радують шанувальників спільними фото в соцмережах.

Ми повідомляли, що відома італійська актриса Моніка Беллуччі, яка після розставання з Венсаном Касселем ніяк не коментувала своє особисте життя, вперше відкрила завісу таємниці. 54-річна актриса несподівано розговорилася і зізналася, що вже давно щаслива з новим коханим.

Зазначимо, Моніка Белпуччі позувала для глянцю в нарядах українських дизайнерів. Розкішні кадри були зроблені в Парижі, на даху відомого торгового центру Galeries Lafayette.

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