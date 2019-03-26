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Як бути щасливою: Жанна Бадоєва поділилася своїми секретами

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2019 - 16:18
Як бути щасливою: Жанна Бадоєва поділилася своїми секретами
Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

Ведуча дала поради, як бути позитивною і поменше хмуритися

Популярна телеведуча Жанна Бадоєва, яка нещодавно показала подорослішалу дочку Лоліту від шлюбу з Аланом Бадоєвим, розкрила підписникам секрети своєї завидної позитивності і осяйності.

На своїй сторінці в Instagram шоувумен поділилася сонячним фото, на якому вона сидить на кам'яних сходах в білому платті і радісно посміхається. За словами Жанни, нічого складного в тому, щоб бути щасливим, немає.

"Друзі!!! Всі ви питаєте, звідки в мені стільки позитиву!!! Все просто!!!
Запам'ятайте ці прості речі, і ви вже не будете такими похмурими)))

1. Не потрібно напружуватися, просто отримуйте задоволення від себе, від того, з ким ви спілкуєтеся, від того, що ви робите;
2. Їжте менше – якщо хочете схуднути.
3. Не хочете вставати з ранку, не вставайте. Полежіть. Все одно трохи пізніше встанете! І подумайте про ті плюси, які вас чекають сьогодні, коли ви встанете й підете зустрічатися з людьми)))
4. Вмійте і віддавати і брати. Підтримуйте баланс взаємодії!!!" - написала Бадоєва.

Як бути щасливою: Жанна Бадоєва поділилася своїми секретами

Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

Користувачі мережі подякували ведучій за мудрі слова і відмінні поради.

"Золоті слова!!!!! Намагаюся жити так останні 3 роки!!!! І виявляється, життя прекрасне!";

"Ви така гарна, весела. 1000 раз поставила б вам";

"По-моєму, ви ідеальна, так ставитися до життя легко і позитивно, любити себе, бути щирою, справжньою не кожен може. Я не знаю вас особисто, але я впевнена, що ви точно така ж у житті";

"Ось про їжте менше, це точно!!!";

"Жанна, Ви зробили мій ранок! Відмінні поради. Вдалого дня";

"Жанночка! Про каву ранковий забули!!! Ще пункт - і щоранку чашечка шикарної кави)))";

"Така красива, граціозна, енергійна італійка. дуже красива";

"Жанна - Ви, нереально красива жінка. Ви можете тільки надихати";

"Ну що за чарівна жінка!!!" - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше Жанну Бадоєву запідозрили у третій вагітності.

Ми також повідомляли, що Катерина Кухар заінтригувала прихильників цікавими "думками вголос".

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