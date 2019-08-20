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"Щасливий ранок": Потап і Настя Каменських мотивують спільним тренуванням (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.08.2019 - 17:26
"Щасливий ранок": Потап і Настя Каменських мотивують спільним тренуванням (відео)
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Зіркова пара не розлучається ні на секунду, навіть у спортзалі

Медовий місяць зіркової пари Потапа і Насті Каменських, який закохані провели на італійських курортах закінчився, і тепер, схоже, молода сім'я всерйоз взялася за приведення фігури в "відпусткову" форму. На сторінці в Instagram Насті Каменських все частіше стали з'являтися мотивуючі відео з тренуваннями. Причиною ще послужило й те, що Настя неодноразово обіцяла багатотисячній армії шанувальників вести активний і здоровий спосіб життя, щоб стати прикладом для фанатів.

Найчастіше в її Instagram можна побачити саме тренування. Приміром, не так давно Каменських захопила ранковою пробіжкою з особистим тренером на світанку в ботанічному саду Києва. І звичайно ж, співачка залучає до цього корисного заняття свого чоловіка Потапа. Тотальна зайнятість музиканта і проюсера не заважає йому знаходити час для улюбленої жінки, тому ми можемо побачити їхні спільні тренування.

Цього разу Настя показала, які вправи вони роблять з власною вагою і спортивним інвентарем. У тренажерному залі під відкритим небом Настя і Потап качали прес, вхопившись за ноги один одного, щоб зафіксувати положення тіла. Щоб процес був цікавішим, вони підбадьорюючи, плескали в долоні один одного.

Частину тренування з гантелями і резинкою зіркова пара виконувала окремо, але з не меншою ретельністю.

До речі, нещодавно Настя Каменських опублікувала тренування для сідничного м'яза, вправа дуже ефективна і може бути використана для формування пружної попи.

Нагадаємо, раніше Каменських вже показувала тренування для міцного "горішка". Тільки тоді заняття проходили у спортзалі з тренером.

Ще одне мотивуюче тренування від спортивної Настя Каменських дуже сподобалася її підписникам.

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Новини України Настя КаменськихтренировкиПотап
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