Щасливе тріо: ніжна Лілія Ребрик замилувала подарунками від дочок і чоловіка

Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Провідну зворушив презент від улюблених дочок

Лілія Ребрик отримує сюрпризи від чоловіка Андрія Дикого і улюблених дочок Діани і Поліни не тільки на особливі дати і офіційні свята – вони радують її цілий рік і змушують щасливо посміхатися. Звісно, 8 березня, Міжнародний жіночий день, не став винятком. Лілія поділилася своєю радістю з шанувальниками в Instagramи показала, які подарунки отримала від найрідниших і близьких.

Щаслива ведуча зафіксувала ніжний поцілунок її улюблених дівчаток, адже сестрички живуть і люблять один одного. Так, вони підготували для зіркової мами пам'ятний подарунок – квіти з полімерної глини. Букет виглядав яскраво і реалістично, а серце Лілії, дивлячись на нього, буквально розтануло. "Кращий букет від моїх дівчаток", - підписала знімок вона.

Дочки Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Наступний сюрприз для дружини підготував коханий чоловік. Він примчав до своїх дівчаток в заміський будинок і для кожної з них підготував букет ніжних тюльпанів: великий для мами, середній – для старшої донечки і три білосніжних тюльпанчика для маленької Полінка.

Доньки Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакція дівчинки на квіти була такою кумедною, що її батьки відобразили емоції малечі на фото. "Чому Діані 7 тюльпанів, а мені – лише 3. Очікування-реальність", - підписала кадр Лілія.

Лілія Ребрик з донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дружна сім'я із задоволенням провела час на свіжому повітрі, одягнувшись тепліше і насолоджуючись першими весняними днями. Лілія в довгій еко-шубці ніжного пудрового відтінку і зручних кросівках не спускала з рук Діану, поки тато грав з Поліною. Також ведуча привітала усіх з настанням весни і подякувала чоловікові за букет.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала пристрасті на паркеті прямо на робочому місці чоловіка Андрія Дикого.