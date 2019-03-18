Щаслива і із квітами: Леся Нікітюк поділилася радісною новиною

З новими силами після відпустки ведуча приступила до роботи
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк відмінно відпочила і набралася нових сил в Єгипті, виконавши заодно і свою давню мрію. А по поверненню на батьківщину активно приступила до роботи, про що задоволена шоувумен розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Леся опублікувала фото, на якому вона позує в блискучому чорному облягаючому платті і з шикарним букетом квітів у руках. При цьому знаменитість щасливо посміхається.
"Чи є у мене новини? Так;) є ... завтра стартує зйомка нового сезону "Хто проти Блондинок" і я дуже рада, що продюсери знову затвердили ведучою Лесю Індіановну. а знаєте чому? Бо я ж блондинка, все просто! Чекаєте на новий сезон???" - прокоментувала публікацію Нікітюк.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники захоплювалися красою та сяючим виглядом ведучої. Багато також відзначили, що їм дуже подобається нова зачіска "богині ламінату". Нагадаємо, нещодавно Леся злегка змінила колір і довжину волосся, яке тепер спадає красивими локонами майже до пояса.
Нагадаємо, довгонога Леся Нікітюк відвідала єгипетські піраміди і поділилася яскравими фото біля стародавніх споруд в Гізі.
Раніше Леся Нікітюк викликала неабиякі суперечки в мережі пікантним знімком в сукні в білизняному стилі, показавши екстремальне декольте і оголивши ніжки.