Щаслива і із квітами: Леся Нікітюк поділилася радісною новиною

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

З новими силами після відпустки ведуча приступила до роботи

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк відмінно відпочила і набралася нових сил в Єгипті, виконавши заодно і свою давню мрію. А по поверненню на батьківщину активно приступила до роботи, про що задоволена шоувумен розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Леся опублікувала фото, на якому вона позує в блискучому чорному облягаючому платті і з шикарним букетом квітів у руках. При цьому знаменитість щасливо посміхається.

"Чи є у мене новини? Так;) є ... завтра стартує зйомка нового сезону "Хто проти Блондинок" і я дуже рада, що продюсери знову затвердили ведучою Лесю Індіановну. а знаєте чому? Бо я ж блондинка, все просто! Чекаєте на новий сезон???" - прокоментувала публікацію Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники захоплювалися красою та сяючим виглядом ведучої. Багато також відзначили, що їм дуже подобається нова зачіска "богині ламінату". Нагадаємо, нещодавно Леся злегка змінила колір і довжину волосся, яке тепер спадає красивими локонами майже до пояса.

"Принцеса ти наша"

"Мега красуня"

"Леся з такою зачіскою ти набагато красивіша"

"Мої вітання, зачиска дуже личить, ви шикарні"

"Ого ... Так незвично , такі довгі"

"Букет Вас тільки доповнює)"

"Леся, ти красуня і дуже гарний колір волосся. Дуже змінилася в кращу сторону. Із задоволенням дивлюся шоу "Хто зверху", прямо на робочому місці і клієнтам подобається"

"Лесенька краше квітів"

"Гарна як весна"

"Букет просто бомба!!!"

"Чекаємо з нетерпінням новий сезон"

"Леся, ну неможливо промовчати! Вам дуууже йде така зачіска!!!"

"Ах ці кучеряшки! Леся,Вам йде!"

"Леся,тобі так класно з довгим волоссям!

Нагадаємо, довгонога Леся Нікітюк відвідала єгипетські піраміди і поділилася яскравими фото біля стародавніх споруд в Гізі.

Раніше Леся Нікітюк викликала неабиякі суперечки в мережі пікантним знімком в сукні в білизняному стилі, показавши екстремальне декольте і оголивши ніжки.