Щаслива Наталя Могилевська розбурхала мережу "мокрим" фото в купальнику

Співачка вирушила відпочивати на курорт
Наталя Могилевська, як і більшість українських знаменитостей, вирішила відправитися на канікули в теплі краї, до моря. Варто зазначити, що 2 серпня співачці виповнилося 44 роки, і шанувальники буквально заспали артистку привітаннями, які продовжують надходити до цих пір. Наталю неймовірно зворушила така увага. Вона вирішила також потішити фанів сюрпризом і опублікувала в Instagram новий знімок в купальнику.
Щаслива Наталія позує в хмарі від бризок, що летять на співачку з поливальних систем. Цільний чорний купальник підкреслив достоїнства фігури зірки – округлі стегна і стрункі ніжки, а також область декольте.
"Третій день радію і отримую масу задоволення від ваших теплих слів і привітань! Спасибі, я люблю вас! Літаю і ділюся з вами своїм настроєм. Стільки краси і прекрасних моментів зібралося за цей тиждень, що хочеться показати і вам. Буду ділитися матеріалами. P. S. До речі, так ніхто і не вгадав, куди я вирушила святкувати свій день народження", - зазначила наостанок артистка.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Шанувальники Наталії оцінили ефектний кадр, а заодно і її форми, а також продовжили сипати своїми версіями, намагаючись вгадати, де саме відпочиває зірка.
Скріншот коментарів
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