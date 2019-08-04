Щаслива Наталя Могилевська розбурхала мережу "мокрим" фото в купальнику

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка вирушила відпочивати на курорт

Наталя Могилевська, як і більшість українських знаменитостей, вирішила відправитися на канікули в теплі краї, до моря. Варто зазначити, що 2 серпня співачці виповнилося 44 роки, і шанувальники буквально заспали артистку привітаннями, які продовжують надходити до цих пір. Наталю неймовірно зворушила така увага. Вона вирішила також потішити фанів сюрпризом і опублікувала в Instagram новий знімок в купальнику.

Щаслива Наталія позує в хмарі від бризок, що летять на співачку з поливальних систем. Цільний чорний купальник підкреслив достоїнства фігури зірки – округлі стегна і стрункі ніжки, а також область декольте.

"Третій день радію і отримую масу задоволення від ваших теплих слів і привітань! Спасибі, я люблю вас! Літаю і ділюся з вами своїм настроєм. Стільки краси і прекрасних моментів зібралося за цей тиждень, що хочеться показати і вам. Буду ділитися матеріалами. P. S. До речі, так ніхто і не вгадав, куди я вирушила святкувати свій день народження", - зазначила наостанок артистка.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники Наталії оцінили ефектний кадр, а заодно і її форми, а також продовжили сипати своїми версіями, намагаючись вгадати, де саме відпочиває зірка.

Красуня, навчіть танцювати

Шикарно

Очманіти!

Красуня!

Яка свіжість! Кайф!

Відмінний купальник

Шикарно виглядаєте. Не важливо місце, головне що ви щаслива, це нас радує

Чудова

Супер!

Дуже круто!

Дуже красива дівчина!

Скріншот коментарів

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