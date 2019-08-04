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Щаслива Наталя Могилевська розбурхала мережу "мокрим" фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.08.2019 - 17:27
Щаслива Наталя Могилевська розбурхала мережу "мокрим" фото в купальнику
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка вирушила відпочивати на курорт

Наталя Могилевська, як і більшість українських знаменитостей, вирішила відправитися на канікули в теплі краї, до моря. Варто зазначити, що 2 серпня співачці виповнилося 44 роки, і шанувальники буквально заспали артистку привітаннями, які продовжують надходити до цих пір. Наталю неймовірно зворушила така увага. Вона вирішила також потішити фанів сюрпризом і опублікувала в Instagram новий знімок в купальнику.

Щаслива Наталія позує в хмарі від бризок, що летять на співачку з поливальних систем. Цільний чорний купальник підкреслив достоїнства фігури зірки – округлі стегна і стрункі ніжки, а також область декольте.

"Третій день радію і отримую масу задоволення від ваших теплих слів і привітань! Спасибі, я люблю вас! Літаю і ділюся з вами своїм настроєм. Стільки краси і прекрасних моментів зібралося за цей тиждень, що хочеться показати і вам. Буду ділитися матеріалами. P. S. До речі, так ніхто і не вгадав, куди я вирушила святкувати свій день народження", - зазначила наостанок артистка.

Щаслива Наталя Могилевська розбурхала мережу &quot;мокрим&quot; фото в купальнику

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники Наталії оцінили ефектний кадр, а заодно і її форми, а також продовжили сипати своїми версіями, намагаючись вгадати, де саме відпочиває зірка.

  • Красуня, навчіть танцювати
  • Шикарно
  • Очманіти!
  • Красуня!
  • Яка свіжість! Кайф!
  • Відмінний купальник
  • Шикарно виглядаєте. Не важливо місце, головне що ви щаслива, це нас радує
  • Чудова
  • Супер!
  • Дуже круто!
  • Дуже красива дівчина!
 

Скріншот коментарів

Раніше Ірина Білик розохотила мережу фото пристрасного поцілунку з Наталією Могилевською.

Також Наталя Могилевська потішила мережу фото з Одеси "в обіймах кавалера".

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