ru
ua

Щаслива Настя Каменських без макіяжу зарядила сонячним настроєм на яскравому відео

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка відобразила на камеру свої яскраві емоції

Настя Каменських зачаровує своєю життєрадісністю. Навіть Потап не зміг встояти перед її безпосередністю і відкритістю світу, адже спочатку ці риси дратували його в майбутній дружині, і він навіть вважав її награною і лише потім зрозумів, наскільки вона щира і природна в проявах своїх емоцій. Підтвердженням тому став і вихід душевного відео на пісню "Воспоминания", де співачка показала зворушливі кадри з особистого архіву, зокрема з чоловіком Потапом.

Так, співачка вирішила поділитися калейдоскопом щасливих кадрів, на яких крутитися без макіяжу в зручному одязі, вдома і у дворі, безтурботно посміхаючись в камеру. Ось вона в світшоті з пальмами і акуратно зібраним в пучок волоссям і тут же посміхається і кружляти в лимонної толстовці з розпущеним волоссям.

"Спогади - велика цінність! Вони бережуть у собі тепло і радість найважливіших моментів. Живіть так, щоб вам захотілося згадати кожен момент ще раз", - підписала ролик співачка.

Шанувальникам сподобався не тільки настрій зірки, але також вони оцінили її миловидну зовнішність без макіяжу і були вражені зарядом позитиву.

  • Ти така гарна
  • Клас, яка красуня
  • Така енергійна
  • Видо просто – вогонь
  • Шикарна
  • Гармата
  • Яка ж ти красуня, навіть без макіяжу
  • Найкраща
  • Ти супер
  • Така щаслива. Сяєш

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських озвучила топ-3 країн, які назавжди змінили її життя. Це Італія, США та Мексика, де співачка любить відпочивати.

Автор: Аня Бойчук

► Італія чекає українських туристів: названа дата відкриття кордонів ► Заморозки і поривчастий вітер: синоптик попередила про небезпечну погоду
Читати всі новини