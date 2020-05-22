Щаслива Настя Каменських без макіяжу зарядила сонячним настроєм на яскравому відео

Настя Каменських зачаровує своєю життєрадісністю. Навіть Потап не зміг встояти перед її безпосередністю і відкритістю світу, адже спочатку ці риси дратували його в майбутній дружині, і він навіть вважав її награною і лише потім зрозумів, наскільки вона щира і природна в проявах своїх емоцій. Підтвердженням тому став і вихід душевного відео на пісню "Воспоминания", де співачка показала зворушливі кадри з особистого архіву, зокрема з чоловіком Потапом.

Так, співачка вирішила поділитися калейдоскопом щасливих кадрів, на яких крутитися без макіяжу в зручному одязі, вдома і у дворі, безтурботно посміхаючись в камеру. Ось вона в світшоті з пальмами і акуратно зібраним в пучок волоссям і тут же посміхається і кружляти в лимонної толстовці з розпущеним волоссям.

"Спогади - велика цінність! Вони бережуть у собі тепло і радість найважливіших моментів. Живіть так, щоб вам захотілося згадати кожен момент ще раз", - підписала ролик співачка.

Шанувальникам сподобався не тільки настрій зірки, але також вони оцінили її миловидну зовнішність без макіяжу і були вражені зарядом позитиву.

Ти така гарна

Клас, яка красуня

Така енергійна

Видо просто – вогонь

Шикарна

Гармата

Яка ж ти красуня, навіть без макіяжу

Найкраща

Ти супер

Така щаслива. Сяєш

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських озвучила топ-3 країн, які назавжди змінили її життя. Це Італія, США та Мексика, де співачка любить відпочивати.