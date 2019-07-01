Щаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії

Не встигли шанувальники популярної телеведучої Лілії Ребрик порадіти її ніжному фото з коханим чоловіком в аеропорту, як вона потішила їх новими яскравими кадрами. Артистка разом з чоловіком Андрієм Диким відправилася до Болгарії, де, за її словами, планує поєднати відпочинок і роботу. Дітей вони на цей раз залишили з бабусями і дідусями.

Судячи з усього, часу Ліля не втрачала і чи не відразу по прильоту вирушила на пляж. На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала три знімки, зроблені на березі моряі.

На деяких щаслива Ребрик в злитному білому купальнику і сонцезахисних окулярах лежить на піску та омивається морськими хвилями.

Фото: Лілія Ребрик в Болгарії (instagram.com/liliia.rebrik)

А на іншому кадрі вона відображена в обнімку чоловіком, ніжно притиснувшись до нього. Ліля і Андрій явно дуже раді довгоочікуваного відпочинку.

"Море!!! Нарешті. Який відпочинок розібрали ві цього року "гори чи море"? @ranok_ua розсудіть. P. S. Діти з бабусями й дідусями якщо що, за що їм не втомлюємося говорити спасибі!!!" - написала артистка.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком в Болгарії (instagram.com/liliia.rebrik)

Вона також виклала декілька фото у своїх "історіях" - ведуча явно влаштувала на морському березі справжню фотосесію!

Фото: Лілія Ребрик в Болгарії (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери навперебій бажають Ребрик відмінного відпочинку і захоплюються її стрункою фігурою і красою.

Ліля, ви красунька

Гарного відпочинку! Лілія!

Класные

Крутого вам відпочинку

Неперевершена!

Лілічка-Ві красуня. Море і ще раз море, ще зовсім трішки і теж будемо в Любімій Болгарії

Лілія яка ві шикарна жінка. Чудового Вам відпочику

Ваші фото з чоловіком випромінюють любов і щастя. Дай вам Бог щастя і любові

Відмінного відпочинку!

Як завжди красуня

Ви дуже гарні

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик умилила мережу ніжним сімейним фото. Телеведуча провела душевні вихідні на дачі з доньками й чоловіком.

Раніше Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми і зібрала в мережі захоплені відгуки своїх шанувальників.