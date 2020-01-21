Щаслива Лілія Ребрик з чоловіком зворушила казковим ранком в раю

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала серію зворушливих кадрів з коханим

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким радіють романтичній поїздці на Мальдіви. Пара виглядає немов молодята і не насолоджується райськими видами і товариством один одного. Ще б пак! Діти залишилися в Києві. А Лілія та Андрій вперше за вісім років отримали можливість побути наодинці на екзотичному курорті. Пара регулярно радує шанувальників романтичними фотолистівками і викликає незмінне розчулення трепетним ставленням один до одного.

На свіжому кадрі закохані позують на великій гойдалці, встановленій прямо у воді! Під ногами – прозора блакитна океанська гладь, а зверху – сонце і практично безхмарне небо. Лілія та Андрій сидять в обнімку і щасливо посміхаються.

"Казковий ранок... Я не знаю, скільки разів за день ми говоримо слова «як добре!»... #дикасімейка #мальдіви P. S. сторіз намагаюся відповідати на Ваші запитання", - написала ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Питання від шанувальників не змусили себе довго чекати. На теледіву і її коханого чоловіка обрушився шквал компліментів, а підписники цікавилися особистим життям пари і особливостями відпочинку на Мальдівах. Так, Лілія зізналася, що вже завтра летить додому в Київ, де її чекає насичений графік – спектаклі в театрі і прямі ранкові ефіри.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Хтось із підписників запитав, як зважиться на подорож без дітей. "Потрібно просто захотіти побути удвох. Дуже скучати", - пояснив Андрій.

Ні, слів. Фото просто, вау. Море вабить, біленький пісочок, блакитне небо,яскраве сонечко. Усмішка на обличчях щаслива, поруч закохані люди. Ось це і є щастя. Суперового відпочинку. Насолоджуйтесь кожною хвилинкою

Ви дуже гарна пара! Ми з дружиною завжди стежимо за вашими постами! Будьте щасливі завжди!

Яка краса

Казка

Завжди приємно дивитися на вашу пару без заздрості, з приємними емоціями, ви справжні

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик та Андрій Дикий звели мережу з розуму пристрасним і ефектним танго на піску.