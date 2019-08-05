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"Я щаслива", 35-річна Катя Осадча підкорила стрункістю в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.08.2019 - 14:56
"Я щаслива", 35-річна Катя Осадча підкорила стрункістю в купальнику
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча позує на тлі скель і моря

Катя Осадча продовжує полонити шанувальників новими фото зі своєї чергової відпустки. Нагадаємо, що всього кілька днів тому Осадча та Горбунов полетіли в Туреччину. Цікаво, що ще досі телеведуча не вказує, де саме вона відпочиває, зате її підписники вже давно впізнали знайомі місця відпочинку.

Як і багато інших українських зірок, Осадча також не упускає можливості побалувати своїх шанувальників десятками фото і відео. І до речі, цього літа телеведуча публікує дійсно багато фото в купальнику. Хоча в минулому році подібні кадри були в її соцмережах рідкістю.

Так, на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала новий знімок. На цей раз співачка позує в чорному відкритому купальнику. Осадча стоїть спиною до камери, на тлі величезного моря. Також бачимо скелі на березі. Пляжний образ ведучої доповнює стильний солом'яний капелюшок з білосніжною стрічкою.

"Happy me:) #summervibes #summer", - підписала фото англійською теллеведущая, що перекладається як "щаслива я".

&quot;Я щаслива&quot;, 35-річна Катя Осадча підкорила стрункістю в купальнику

Щаслива Катя Осадча в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої також почали засипати її коментарями:

  • "ВАУ"
  • "Красиво"
  • "Прекрасне фото"
  • "Красуня"
  • "Картина!"
  • "Море завжди так красиво, приємного відпочинку"
  • "Відмінно виглядаєте"
  • "Красуня! І вид на море красивий! Гарного відпочинку!"

&quot;Я щаслива&quot;, 35-річна Катя Осадча підкорила стрункістю в купальнику

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

До речі, до цього Осадча вже показувала кілька образів в купальниках. І кожен раз – новий купальник. Наприклад, у перші дні після прибуття в Туреччину ведуча позувала у відкритому купальнику синього кольору – під колір моря і неба.

&quot;Я щаслива&quot;, 35-річна Катя Осадча підкорила стрункістю в купальнику

Катя Осадча в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча показала свій відпочинок із чоловіком Юрієм Горбуновим у Нідерландах і поділилася важливою мотивацією.

Також Катя Осадча опублікувала низку барвистих фото у літніх образах з Амстердама.

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