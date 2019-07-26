"Щаслива, що все так": Даша Квіткова розповіла про життя з Холостяком

Головний герой шоу Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова поки що спростовують всі стереотипи про проект - всупереч звичайній ситуації, коли сформована пара розлучається чи не відразу після закінчення шоу, вони все ще разом і щасливі як ніколи. Закохані вже живуть разом і навіть показували, як облаштували своє спільне гніздечко. Вони весь вільний час проводять удвох і багато подорожують - тільки за останній час побували в Одесі, Парижі і відпочили на морі в Єгипті.

На своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала ефектне фото з Микитою. На ньому вони відображені на світському заході - пара одягнена в стильні вбрання, а в руках дівчина тримає троянду. При цьому вони мило дивляться один на одного. Під публікацією Квіткова розповіла, на що схоже її життя з екс-Холостяком, і що їй в ньому подобається.

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Мені подобається, що ми можемо стояти в дощовому місті, їсти шаурму під навісом, тому що страшенно голодні, і обігріватися місцевим багаттям з бочки.

можемо в супермаркеті купити сир, вино і фрукти, впасти на траву або вуличний парапет, не боячись забруднитися і насолоджуватися краєвидами міста.

можемо танцювати на вулиці, сміятися до болю в животі і не приховувати своїх почуттів.



а в інший раз, ми можемо сидіти в закладі, пробувати равликів і цибульний суп, перебираючи приладами.

можемо одягнутися в найкращі вбрання і пройтися по червоній доріжці.

можемо купити квиток на літак і полетіти на наступний же день.

можемо зробити все, щоб те, про що ми публічно або приховано мріємо збулося. Я б в тисячний раз прийняла від тебе троянду. Щаслива, що все так", - відверто поділилася 21-річна обраниця Добриніна.

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Багатьом шанувальникам дуже подобається їхня пара і вони в черговий раз розчулились і залишили Даші та Микиті добрі побажання.

Таке відчуття, ніби зовсім не Микита подарував троянду, а йому зараз її подарують. Тому що така задоволена посмішка. ))

Такі милі

Так тримати

І ми раді, що все так! Нарешті холостяк вибрав ту дівчину, за яку я хворіла, і найголовніше, що ви разом

Дуже схожі. Гарна пара. Дивилася Холостяк і Ви були там найдостойнішою дівчиною. Молодець, Даша, красива і розумна. Щастя Вам

Ві неймовірно красиві та щасливі!

Як багато щастя на цьому фото

Щастя Вам, хай Бог оберігає!!!

Ви такі гарні! І в теж час милі!

Всі відмінні. Найголовніше передають щирість, почуття і любов...

Дашуля, бажаю тобі ще мільйон троянд від Микити, одну в день мінімум. чекаємо весілля вже (це вже Микиті адресовано)

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розохотила мережу пляжними фото з коханим з Єгипту.

Раніше Переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова спокусила мережу фото в бікіні на відпочинку з Микитою Добриніним.

Також Даша Квіткова заінтригувала фотосесією у весільних сукнях.