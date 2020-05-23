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Щастя супроводжує сміливим: Холостяк-10 Макс Михайлюк назвав ім'я своєї обраниці

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.05.2020 - 12:02
Щастя супроводжує сміливим: Холостяк-10 Макс Михайлюк назвав ім'я своєї обраниці
Фото: Даша з Холостяк-10 (instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Макс Михайлюк зробив свій остаточний вибір і вручив кільце Даші

Ось і відбувся довгоочікуваний фінал романтичного проекту Холостяк-10, в якому головний герой Макс Михайлюк зробив фінальний вибір і вручив обручку дівчині, що змогла підкорити його серце! В крайньому випуску шоу, який вийшов 22 травня, чоловік назвав ім'я обраниці - нею стала 23-річна гімнастка Даша Ульянова з Кривого Рогу! З другою фіналісткою Даною Оханською Холостяк попрощався

Відзначимо, що останні побачення 10 сезону проходили в Барселоні. Дашу Холостяк зустрів в одному з парків і повідомив, що сьогодні її чекає неймовірна пригода. Не поспішаючи, вони дійшли до океанаріуму, де і стало зрозуміло, що їх чекає занурення до акул. Втім, не обійшлося на побаченні і без непорозумінь і навіть сварки!

Проте в результаті Макс все ж зробив вибір на користь саме Даші.

Щастя супроводжує сміливим: Холостяк-10 Макс Михайлюк назвав ім'я своєї обраниціЩастя супроводжує сміливим: Холостяк-10 Макс Михайлюк назвав ім'я своєї обраниці

Даша Ульянова перемогла в шоу Холостяк-10 (прес-служба СТБ)

"Я чинив імпульсивно, тому що ти мені не байдужа. І я сподіваюся, що це початок нашої love story. Тому що я хочу бути з тобою, - зворушливо виголосив Холостяк, і вручив Даші заповітне кільце.

Щастя супроводжує сміливим: Холостяк-10 Макс Михайлюк назвав ім'я своєї обраниціЩастя супроводжує сміливим: Холостяк-10 Макс Михайлюк назвав ім'я своєї обраниціЩастя супроводжує сміливим: Холостяк-10 Макс Михайлюк назвав ім'я своєї обраниціЩастя супроводжує сміливим: Холостяк-10 Макс Михайлюк назвав ім'я своєї обраниці

Даша Ульянова перемогла в шоу Холостяк-10 (прес-служба СТБ)

Переможниця шоу Холостяк-10 працює тренером зі стретчінгу, але хоче відкрити власну студію. Обраниця Михайлюка обожнює подорожі, має братів-близнюків Кирила і Тимура. Її тато Володимир - приватний підприємець, мама Олена - домогосподарка.

Дівчина поки що не стала докладно коментувати свою перемогу. Даша поділилася знімками з фінальної церемонії на своїй сторінці в Instagram.

Щастя супроводжує сміливим: Холостяк-10 Макс Михайлюк назвав ім'я своєї обраниці

Фото: Даша і Макс з Холостяк-10 (instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"І після цього ви не вірите в казку?" - вона написала під фото поцілунку з Максом.

Зазначимо, що для крайньої церемонії на проекті Даша вибрала ажурну білосніжну сукню зі шлейфом, що нагадує вбрання нареченої. Красуня опублікувала ще кілька кадрів в чудовому вбранні.

"Щастя супроводжує сміливим!" - заявила обраниця Холостяка.

Фото: Даша з Холостяк-10 (instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Нагадаємо, раніше Віка з Холостяк-10 розсекретила, кому пророкувала перемогу в проекті.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Холостяктв-шоу
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