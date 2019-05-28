Щастя в очах: Потап і Настя Каменських віддались романтиці на відпочинку

Потап і його дружина Настя Каменських після дводенного святкування весілля, якого так довго чекали їх численні шанувальники, тут же відправилися на медовий місяць з сонячну куротую Анталію, Туреччина. Пара дісталася до місця відпочинку на приватному літаку, правда, подруга артистки, яка так само полетіла разом з молодятами, проговорилася про те, що невеликий авіалайнер – весільний подарунок Потапа коханій дружині. Чи це так, достеменно не відомо. Втім, молодята насолодждються пляжним відпочинком і товариством один одного, більше не ховаючись від сторонніх очей, і з радістю діляться романтичними кадрами в Instagram.

На свіжих знімках Потап ніжно обіймає Настю на пірсі, а вона лише щасливо посміхається в об'єктив. Співачка опублікувала фото, на якому позує разом з чоловіком на фоні моря і заходу сонця. Вона одягнена в легкий костюм з трендовим принтом пейслі, що складається з широких штанів і довгої накидки-блузи, а Потап вирішив обрати total white – футболка і шорти.

Зірка вирішила обійтися без косметики, а легка засмага лише підкреслила її природну красу.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап же запостив портретне фото з коханою другою половинкою. Він обіймає Настю за шию, посміхаючись в камеру, а вона щасливо і невимушено сміється.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Знімки зворушили армію шанувальників пари, вони вкотре побажали молодятам сімейного благополуччя, а також зазначили, що артисти буквально випромінюють щастя і любов.

"Класнючі такі!" "Дуже красива пара", "Милуватися, неперемилуватися вами! Назавжди так!", "Ви змінились після одруження... Така глибина почуттів", "Потап і Настя, ви прекрасні!", "Потап прям покращав! Іншим став у коханні! Щастя вам на многая і благая літа!" - залишали теплі коментарі фани.

До слова, Потап і Настя продовжують ділиться ексклюзивними кадрами з весілля. Так, співачка привела в захват мережу щасливим весільним знімком. На фото вона йде до вівтаря, а присутні гості вітають наречену і обсипають її пелюстками.