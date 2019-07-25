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Счасливая онука Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.07.2019 - 16:34
Счасливая онука Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно
Фото: Соня Євдокименко і Марко Дюменил (instagram.com/marcodumenil)

Пара встигла покататися на яхті і насолодитися Лігурійським морем

Внучка Софії Ротару, чарівна Соня Євдокименко проводить літню відпустку в мальовничій Італії. Дівчина вирішила відвідати відомі елітні курорти країни та насолодитися активним відпочинком біля моря. У подорож вона вирушила в  компанії свого бойфренда Марко Дюменіла. На instagram-сторінці дівчина поділилася знімками, зробленими в італійському Портофіно і показала, як проводить час з коханим.

На яскравому фото Софія і Марко займаються водними розвагами. Пара пливе поруч, а перед їх очима відкривається скелясті береги бухти Лігурійського моря.

"Фантастичний день в Портофіно", – підписала фото внучка легендарної співачки.

Счасливая онука Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно

Фото: Соня Євдокименко і Марко Дюменил (instagram.com/iamsofiaeve)

В коментарях підписники юної красуні стали цікавитися, чому Соня виглядає не засмаглою на фоні свого коханого, а також звернулися до пари з побажаннями.

"Хлопець засмаг, а Соня що то зовсім бліда", "Щастя Вам, діти!", "Красиві!", "Осяяна сонцем прекрасна!", "З нареченим?" – писали коментатори.

Счасливая онука Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно

Счасливая онука Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно

Скріншот коментарів

У сторіз Софія і її коханий показали більше кадрів зі свого насиченого відпочинку в Італії. Молоді люди найняли власну яхту, на якій розтинали по хвилях. Марко не втримався і зробив пару знімків коханої на кормі.

Соня вирушила на прогулянку по Портофіно в легкій шифоновій сукні з великим квітковим малюнком від українського дизайнера Лілії Пустовіт. Дівчина позувала нафоні  маленьких затишних будиночків на узбережжі.

Счасливая онука Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно

Счасливая онука Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно

Счасливая онука Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Також Софія і Марко відправилися кататися по околицях на машині з відкритим верхом. Дівчина завбачливо зібрала волосся і сховала очі за сонячними окулярами.

 

Фото instagram.com/iamsofiaeve/instagram.com/marcodumenil

Раніше внучка Софії Ротару зачарувала мережу романтичним вікендом з коханим в Тоскані.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко провела з коханим незабутні канікули в Каннах та показала, чим займалася на відомому французькому курорті.

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Новини України РотаруСофия Евдокименко
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