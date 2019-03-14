Збулася мрія: довгонога Никитюк відвідала єгипетські піраміди

Щаслива ведуча позувала на тлі величних стародавніх споруд
Народная любимица Леся Никитюк продолжает баловать себя отдыхом в теплых краях и с удовольствием делится с поклонниками яркими кадрами. Так, ранее ведущая поплавала в Египте с дельфинами, а теперь рассказала о сбывшейся мечте.
Оказалось, что Леся давно хотела увидеть египетские пирамиды - и вот это свершилось. На своей странице в Instagram артистка опубликовала яркое фото на фоне древних гробниц фараонов. Для поездки в Гизу она выбрала total white look, который выгодно подчеркнул ее загорелую кожу и длинные ноги. Никитюк позировала в белых шортах, рубашке и кроссовках, а также соломенной шляпе.
"Кайф. Дякую за здійснення мрії. Вгадай назву піраміди зліва від мене і отримай підписку", - прокомментировала фото Никитюк.
Фото: Леся Никитюк в Египте (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики ведущей тут же принялись строить догадки - большинство считает, что это либо пирамида Хеопса, либо Хефрена. Они также забросали комплиментами саму Никитюк и поблагодарили ее за яркие фото из Египта.
"Леся когда ты будешь работать? Все отдыхаешь и отдыхаешь))";
"Красивый загар у Вас";
"ОЧЕНЬ красивое фото";
"На этом фото прекрасно все";
"Пирамида Леси прекрасной";
"Очень красивые ножки";
"Ох і Леська. Круті фото, які надихають. Гарного відпочинку!";
"Леся єгіпітская багіня)))";
"Ах, какие ножки загорелые!!!" - восторгаются фолловеры.
Напомним, ранее Леся Никитюк перевоплотилась в "богиню Египта".
Мы также сообщали, что Леся Никитюк показала реакцию на комментарии под своим "голым" фото.