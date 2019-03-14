ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Збулася мрія: довгонога Никитюк відвідала єгипетські піраміди

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.03.2019 - 17:42
Збулася мрія: довгонога Никитюк відвідала єгипетські піраміди
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Щаслива ведуча позувала на тлі величних стародавніх споруд

Народна улюблениця Леся Нікітюк продовжує балувати себе відпочинком в теплих краях і з задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими кадрами. Так, раніше ведуча поплавала в Єгипті з дельфінами, а тепер розповіла про мрію, що збулася.

Виявилося, що Леся давно хотіла побачити єгипетські піраміди - і ось це сталося. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала яскраве фото на тлі древніх гробниць фараонів. Для поїздки в Гізу вона вибрала total white look, який вигідно підкреслив її засмаглу шкіру і довгі ноги. Никитюк позувала в білих шортах, сорочці і кросівках, а також солом'яному капелюсі.

"Кайф. Дякую за здійснення мрії. Вгадай назву піраміди зліва від мене і отримай підписку", - прокоментувала фото Нікітюк.

Збулася мрія: довгонога Никитюк відвідала єгипетські піраміди

Фото: Леся Нікітюк в Єгипті (instagram.com/lesia_nikituk)

Передплатники ведучої тут же почали будувати здогади - більшість вважає, що це піраміда Хеопса, або Хефрена. Вони також закидали компліментами саму Нікітюк і подякували за її яскраві фото з Єгипту.

"Леся коли ти будеш працювати? Всі відпочиваєш і відпочиваєш))";

"Красивий загар у Вас";

"ДУЖЕ гарне фото";

"На цьому фото прекрасно все";

"Піраміда Лесі прекрасною";

"Дуже красиві ніжки";

"Ох і Леська. Круті фото, які надихають. Гарного відпочинку!";

"Леся єгіпітская багіня)))";

"Ах, які ніжки засмаглі!!!" - захоплюються фоловери.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк перевтілилася в "богиню Єгипту".

Ми також повідомляли, що Леся Нікітюк показала реакцію на коментарі під своїм "голим" фото.

Ось і крила виросли: Леся Нікітюк перевтілилася в "богиню Єгипту" Довгонога Леся Нікітюк поплавала в Єгипті з дельфінами
Новини України ЄгипетотдыхЛеся Нікітюкведущаяегипетские пирамиды
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся