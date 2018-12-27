Всі в зборі: Едді Мерфі показав фото зі своїми 10 дітьми

Фото: Едді Мерфі (oscar.go.com)

Актор зібрав усіх разом на Різдво

Відомий американський актор Едді Мерфі, який наприкінці листопада став батьком в десятий раз, зібрав всіх своїх дітей разом на Різдво. Фото, на якому зображені всі десять спадкоємців знаменитості, опублікувала на своїй сторінці в Instagram 29-річна дочка Едді Брія.

До речі, Брія - найстарша з дітей актора. До сімейного вечері і спільного фото в домі Мерфі приєдналися також матері 57-річного Едді і його нинішньої коханої Пейдж Батчер.

"Щасливого Різдва!" - коротко підписала знімок Брія.

Фото: (instagram.com/bria_murphy)

На фотографії в самому центрі можна без зусиль дізнатися Едді Мерфі. Праворуч від нього на знімку стоїть Пейдж з новонародженим сином Максом. Поряд з Пейдж ще одна блондинка - її мама. Також на фотографії весело позують мама Едді Мерфі і решта дев'ять дітей актора, в тому числі його спільна дочка з Пейдж дворічна Іззі Уна (дівчинку він тримає на руках), і навіть дочка Енджел Айріс, яку йому народила екс-солістка Spice Girls Мел Бі. Її Едді довго не хотів визнавати і навіть робив ДНК-тест, однак у підсумку все ж довелося погодитися з батьківством і виплачувати аліменти.

А на інших фото з батьком сфотографувалися всі його дочки, крім молодшої Іззі, а також найстарші діти.

Фото: (instagram.com/bria_murphy)

Нагадаємо, актор і 39-річна модель Пейдж Батчер зустрічаються шість років, а у вересні цього року вони побралися. За цей час у пари народилася дочка Іззі Уна і син Макс Чарльз.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що відомий актор Річард Гір до 69 років знову стане батьком. Це буде друга дитина актора.

Зазначимо, що британський актор Бенедикт Камбербетч втретє стане батьком.