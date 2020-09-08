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Всі в зборі: Дженніфер Лопес зворушила теплим родинним фото з чоловіком і дітьми

Вівторок 08 вересня 2020 17:34
Всі в зборі: Дженніфер Лопес зворушила теплим родинним фото з чоловіком і дітьми
Дженніфе Лопес з родиною (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Зірка відзначила День праці

Дженніфер Лопес любить відзначати сімейні свята, збираючи всіх домочадців разом. Цього разу вони відзначали День праці. На честь свята зірка запостила чергове атмосферне фото, на якому позує вся сім'я. Знімок був зроблений в саду, біля гіллястого дерева, що дуже символічно.

Всі в зборі: Дженніфер Лопес зворушила теплим родинним фото з чоловіком і дітьми

Дженніфе Лопес з сім'єю (фото: instagram.com/jlo)

На першому плані розмістилася сама 51-річна зірка, поруч стоїть її майбутній чоловік Алекс Родрігес. Обидва вони одягнули світлі вбрання. Дженніфер – вишукане плаття з глибоким вирізом на тонких бретелях, прикрашене вишивкою і оборками. Доповнили його ботфорти на значних підборах. Алекс вибрав молочного відтінку штани, футболку та кеди. Родзинка кадру в тому, що діти розташувалися на гілках. Вище всіх забралася дочка Лопес – Емма, нижче сіли дочки Алекса від попереднього шлюбу: Наташа і Елла. Посередині серед дівчаток сидить і син співачки Макс. Діти всі як один одягнені в блакитні джинси і білі футболки.

Всі в зборі: Дженніфер Лопес зворушила теплим родинним фото з чоловіком і дітьми

Вся сім'я в зборі (фото: instagram.com/arod)

Ідилічну картинку вічно молода Дженніфер підписала коротко: «Бажаю всім миру і любові. Щасливого дня праці!». Алекс також запостив схожий кадр, тільки на ньому члени популярної в мережі династії трохи помінялися місцями. Лопес також на цей раз залізла на дерево. «Привітання від нашої сім'ї до вашої», – написав відомий бейсболіст, який останнім часом зайнявся бізнесом.

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Новини України Новини шоу-бізнесу певецДженніфер Лопес
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