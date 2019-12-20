Санта Дімопулос в ретро-образі здивувала неймовірною стрункістю після пологів (фото)

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос в ретро-образі здивувала підтягнутою фігурою після пологів. Вона опублікувала на свою сторінку в Instagram фото, зроблені на одній із передноворічних ретро-вечірок.

На них можна побачити Санту у святковій чорній сукні, що підкреслює її спокусливе декольте. З акессуеров Дімопулос вибрала масивне біле кільце і браслет в тон, а також сумку під вбрання.

Волосся зірки були завиті в елегантні локони. Яскравий макіяж завершив образ.

"Бажаю багато чудес у вашому житті", - підписала вона кадри.

Санта Дімопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Дімопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Дімопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Дімопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Зазначимо, що Санта Дімопулос відпочивала в компанії зіркових подруг - дизайнера Каті Сільченко, ведучої Сніжани Єгорової та інших світських левиць.

Санта Дімопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Дімопулос (Фото: instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, що Санта Дімопулос нещодавно стала мамою вдруге - 14 вересня співачка народила доньку Софію в одній з клінік Монако. Батьком дівчинки є нинішній чоловік артистки Ігор Кучеренко, також вона виховує 11-річного сина Даніеля від телеведучого Андрія Джеджули. Сімейство вже повернулося в Київ і Санта навіть приступила до роботи.