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"Самий сік": MARUV заінтригувала деталями участі в Танцях з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.09.2019 - 10:32
"Самий сік": MARUV заінтригувала деталями участі в Танцях з зірками 2019
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Як зазвичай, MARUV і JAY знялися в яскравій бекстейдж-фотосесії

MARUV (Анна Корсун) не перестає від ефіру до ефіру шоу Танці з зірками 2019 дивувати своїх шанувальників унікальними бекстейдж-фото. Разом зі своїм партнером по проекту, танцюристом JAY Корсун після кожного ефіру робить яскраві кадри в нових образах. Не став винятком і третій випуск (8 вересня). Нагадаємо, що за результатами голосування глядачів, проект залишила пара Серьога - Аделіна. При цьому суддя проекту Влад Яма не згоден з таким рішенням глядачів. Хореограф підкреслив, що під час третього ефіру було як мінімум три пари, які танцювали гірше Серьоги.

А ось MARUV і JAY поки що тримаються в топі. Хоча їхні позиції від ефіру до ефіру падають. Якщо в першому ефірі члени журі "визначили" їх на третє місце. У третьому ефірі контемпорарі MARUV і JAY оцінили в 24 бали, а це 6 місце.

Але схоже, що сама Корсун з цього приводу не переймається. Співачка лише подякувала шанувальникам за голоси, а також зазначила, що приготувала ще чимало цікавого.

“Спасибі всім що підтримали нашу пару на цьому ефірі Танці з зірками 2019. Ми з JAY приготували ще стільки багато всього цікавого, а самий сік приберегли на самий кінець. Так що стежте за нами і до зустрічі в неділю", - пише MARUV.

Свій пост вона традиційно супроводжувала яскравими бекстейдж-фото.

&quot;Самий сік&quot;: MARUV заінтригувала деталями участі в Танцях з зірками 2019

&quot;Самий сік&quot;: MARUV заінтригувала деталями участі в Танцях з зірками 2019

&quot;Самий сік&quot;: MARUV заінтригувала деталями участі в Танцях з зірками 2019

&quot;Самий сік&quot;: MARUV заінтригувала деталями участі в Танцях з зірками 2019

MARUV і JAY під час третього ефіру Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники співачки також поспішили прокоментувати її новий пост. І в цілому похвалити пару:

  • "Майбутні переможці проекту"
  • "Тільки заради вас і чекаю неділю"
  • “Ви такі солодкы обидва і гарненькі, навіть питань не виникає, хто переможе. Ось ця парочка"
  • “Ти сама найкраща!) Обожнюю)"
  • “Вау!!!! Це звучить офігенно, що ми побачимо ще більше краси в танцях! Чую,що саме бомбычне і солодке буде попереду!!! Чекаємо, чекаємо і чекаємо крутого движу"
  • “Ви оживили це шоу. Принесли хаос і секс, розбили звичне уявлення людей про танці і зламали стереотипи! Вогонь"
  • “Я знаю, чому ви вже 2 рази останні виступали. Тому що найцікавіше на кінець залишають"

&quot;Самий сік&quot;: MARUV заінтригувала деталями участі в Танцях з зірками 2019

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Також пропонуємо згадати, який же танець підготували MARUV і JAY для третього ефіру "Танців".

MARUV і JAY – Контемпорарі – Танці з зірками 2019

&quot;Самий сік&quot;: MARUV заінтригувала деталями участі в Танцях з зірками 2019

Результат голосування членів журі за підсумками третього ефіру

Нагадаємо, раніше MARUV відверто розповіла про непросту школу життя. За словами співачки, вокальна кар'єра у неї починалася зі стрипклубів і караоке-барів, де можна було отримати по обличчю".

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